Lotterie. WLA lavora alla versione 2020 del Security Control Standard

Questa settimana il Comitato per la sicurezza e la gestione dei rischi della World Lottery Association ha lavorato per finalizzare la versione 2020 del WLA Security Control Standard, che sarà presto lanciato, in attesa dell’approvazione dei delegati del WLA General Meeting in ottobre.

Il nuovo standard aiuterà i membri della WLA a garantire a tutti i propri stakeholder che la sicurezza è e rimarrà una delle massime priorità.

“Accanto al lavoro che abbiamo svolto sullo Standard, ho pensato – dichiara David Boda, Responsabile della sicurezza delle informazioni per Camelot e membro della WLA SRMC – che sarebbe stato utile scrivere una serie di considerazioni per l’implementazione del nuovo standard. Iniziamo con la sicurezza del personale.

Questo nuovo controllo richiede ai membri della WLA di avere una politica e un processo per stabilire la fiducia nelle persone che potrebbe avere un impatto sull’integrità dei giochi attraverso il controllo della sicurezza. Devono essserci una politica e un processo associati per l’implementazione del monitoraggio dell’attività del sistema del personale al fine di rilevare e indagare le attività che potrebbero influire sull’integrità del gioco. Queste politiche devono bilanciare il diritto di un individuo alla privacy con l’obbligo della lotteria di proteggere l’integrità dei giochi.

Tutti devono potersi fidare di coloro che lavorano alla lotteria per poter operare con la massima integrità. Le migliori pratiche includeranno quindi il controllo dei precedenti per attività criminali passate, per debiti finanziario significativi o indicatori di carattere simili, sia prima che durante l’assunzione alla lotteria.

Sebbene fidarsi dei colleghi sia importante, le migliori pratiche raccomanderebbero anche un principio di “fiducia ma verifica”, in base al quale le attività che potrebbero influire sull’integrità del gioco sono strettamente monitorate per integrare eventuali controlli preventivi che potrebbero essere in atto.

Nella maggior parte delle giurisdizioni, qualsiasi monitoraggio dei colleghi per proteggere l’integrità della lotteria deve essere attentamente bilanciato rispetto al diritto legale alla privacy di un collega. Deve esserci una buona comprensione di quali sono i rischi e di come potrebbero concretizzarsi, per assicurarsi che vengano generati e raccolti i registri corretti. Il team di sicurezza dovrebbe anche sapere come identificare tutto ciò che potrebbe meritare ulteriori indagini. Un solido programma di sicurezza del personale è una collaborazione tra la sicurezza, le risorse umane e la funzione legale dell’organizzazione. Dovrebbe includere anche altre discipline come la psicologia e la scienza dei dati”.



