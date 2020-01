VINTE CON VINCICASA DUE CASE NELL’ESTRAZIONE DI IERI

LA PRIMA A GROSSETO (GR) GRAZIE ALL’INIZIATIVA “VINCESI UNA CASA AL GIORNO” E LA SECONDA A BRESCIA (BS) GRAZIE ALL’ESTRAZIONE ORDINARIA

L’iniziativa speciale VinciCasa “VINCESI UNA CASA AL GIORNO” dal 27 gennaio al 2 febbraio assegnerà ogni sera una casa da 500.000€!

Estrazione quotidiana a soli 2 euro

Milano, 31 gennaio 2020 – Nell’estrazione di giovedì 30 gennaio sono state vinte due case: la prima è la quarta delle sette case in palio grazie all’iniziativa straordinaria di VinciCasa “Vincesi una Casa al giorno”, vinta a Grosseto (GR) presso il punto vendita Sisal Bar Biancorosso situato in via Emilia, 44/46 e la seconda casa, grazie all’estrazione ordinaria, è stata vinta a Brescia (BS) presso il punto vendita Sisal Tabaccheria situato in via Vittorio Veneto, 21. La combinazione vincente è stata 19, 25, 32, 33, 35.

“Vincesi una Casa al giorno” è l’iniziativa straordinaria di VinciCasa che fino al 2 febbraio 2020, ogni sera, estrarrà un vincitore garantito di una casa da 500.000€.

La meccanica dell’iniziativa prevede che, tutti coloro che effettueranno una giocata VinciCasa in Ricevitoria, online o tramite app trovino sulla ricevuta un codice unico identificativo della giocata, che è indipendente dai numeri della cinquina estratta e grazie al quale concorrere all’estrazione speciale, che decreterà il vincitore giornaliero della casa garantita da 500.000 €

PressGiochi