VinciCasa: vinta a Villasanta (MB) e a Carini (PA) una casa + 200.000€

Nell’estrazione n. 51 di martedì 20 febbraio è stata vinta una casa + 200.000€ subito a Villasanta (MB) e a Carini (PA), grazie a VinciCasa, la formula di gioco della famiglia Win for Life di Sisal, che mette in palio un premio incentrato su un bene concreto e tangibile.

Il “5” è stato centrato a Villa Santa (MB) presso il punto di vendita Sisal Sisinni Sergio situato in Via Vecellio, 1 c/o Centro Commerciale “Il Gigante” e a Carini (PA) presso il punto di vendita Sisal Tabacchi Cardinale Rosaria situato in Statale 113 km 282, 141. La combinazione vincente: 6, 7, 11, 14, 35.

I fortunati giocatori potranno scegliere la casa che desiderano, in massima libertà, su tutto il territorio italiano e avranno ben 2 anni di tempo per trovarla.

Dalla nascita di VinciCasa, sono ben 201 le case assegnate.

PressGiochi