Videogiochi. Pegi, ok a segnalare la presenza di loot box

Dopo l’ESRB, anche il PEGI segnalerà la presenza di loot box o di altri sistemi per ottenere in maniera casuale gli oggetti nei videogiochi. Il PEGI, l’ente di valutazione videoludico europeo, ha scelto di effettuare come il suo omologo americano questo cambiamento, annunciando che nei titoli in cui è riportata la presenza di acquisti in-game sarà segnalata l’esistenza di un sistema come loot box, pacchetti di carte, ruote della fortuna o altri simili, nel caso fossero incluse nel gioco.

Questa nuova designazione aiuterà tutti gli acquirenti a capire se in un titolo saranno presenti loot box oppure no, e se comprare il gioco oppure no.

PressGiochi