USA. Giochi di abilità non regolamentati: per il 65% degli americani si tratta di giochi d’azzardo

L’American Gaming Association ha recentemente realizzato un nuovo studio sulle slot machine nel quale si è evidenziato che tra gli americani che hanno familiarità con le macchine di “abilità” non regolamentate, una maggioranza decisiva riconosce che questi dispositivi sono giochi d’azzardo, non di abilità.

Due terzi, ben il 65% di coloro che hanno familiarità con i giochi di “abilità” affermano che non sono diverse dalle slot machine, dove le vincite si basano sulla casualità e che anche un giocatore esperto non può influenzare in modo affidabile il risultato.

“I produttori di macchinari non regolamentati hanno costruito le loro attività ingannando i consumatori e le piccole imprese evitando tasse, controlli e tutela dei consumatori”, ha affermato Bill Miller, presidente e amministratore delegato di AGA.

“Questi risultati sono un’ulteriore prova del fatto che gli americani vedono queste macchine come una minaccia che dovrebbe essere eliminata, non regolamentata”. Le macchine di “abilità” si trovano spesso nei minimarket, nei bar, nei centri commerciali e in altri stabilimenti comunitari, che operano al di fuori del mercato regolamentato dei giochi.

Una precedente ricerca AGA stima che negli Stati Uniti esistano 580.651 macchine da gioco non regolamentate, che costituiscono il 40% di tutte le macchine da gioco a livello nazionale. L’indagine rivela anche che coloro che hanno familiarità con i giochi di “abilità” vedono le macchine come influenze negative nelle loro comunità.

Il 71% afferma che le macchine “abilità” non dispongono delle protezioni disponibili per i giocatori nei casinò. Il 64% concorda sul fatto che questi giochi siano troppo facilmente accessibili ai bambini. Il 56% afferma che i giochi di “abilità” aumentano il rischio di criminalità e mettono in pericolo dipendenti e clienti delle aziende in cui si trovano i dispositivi.

Dopo aver appreso che le macchine “di abilità” sono tassate a un’aliquota molto più bassa e non hanno lo stesso controllo normativo delle slot machine dei casinò, due terzi degli americani che hanno familiarità con i giochi di “abilità” (64%) esprimono preoccupazione per la presenza di tali dispositivi nei loro comunità.

“Mantenere l’industria del gioco d’azzardo americana forte, sicura e responsabile può essere fatto solo attraverso la solida infrastruttura del mercato legale ben consolidato, non premiando i cattivi attori con mezze misure che non riescono ad affrontare i pericoli del gioco d’azzardo non regolamentato”, ha continuato Miller.