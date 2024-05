Un tris vincente di nuovi titoli per StarCasinò

Il brand presenta tre incredibili novità, due in live release, per inizio maggio

StarCasinò annuncia l’arrivo di tre incredibili novità nel suo già vasto catalogo. Il brand, rinomato per la sua eccellenza nell’intrattenimento digitale, si prepara a sorprendere i suoi utenti con l’introduzione di un tris di nuove slot.

Il primo titolo ad essere stato rilasciato sulla piattaforma è Piranha Pays di Play’n Go, uscito lunedì su StarCasinò e già disponibile in tutto il mondo dal mese di marzo. Questa avvincente slot offre un gioco dinamico in 5×4, con 30 paylines che hanno il potenziale di espandersi in un layout di 5×8 rulli con 20 opportunità di pagamento aggiuntive. Inoltre, propone moltiplicatori casuali, che danno la possibilità di incrementare le vincite fino a 10 volte, su qualsiasi giro.

La seconda nuova slot di StarCasinò è stata Pug Thugs of Nitropolis di Elk Studios, il 7 maggio: il brand è orgoglioso di portare in anteprima questo entusiasmante gioco al pubblico italiano contemporaneamente al suo lancio globale. Ultimo episodio della serie Battle of Nitropolis, ambientato nel dirigibile laboratorio di carlini, offre un gameplay dinamico con un potenziale di vincita che può arrivare anche a 25.000 volte la puntata iniziale. Caratteristica innovativa: il suo particolare sistema di pagamento, che fonde le paylines tradizionali con elementi di cluster.

Infine oggi, il brand ha dato il benvenuto a Big Bass Secrets of the Golden Lake di Pragmatic Play, che ha debuttato in Italia in concomitanza con il suo rilascio mondiale. La slot presenta un design a tema pesca, che ripropone la figura del celebre pescatore di combinazioni vincenti: un re che caccia tesori in fondo a un lago dalla griglia 5×3, il Lago d’Oro.

Questo tris di nuovi titoli, rappresenta un momento significativo per StarCasinò, poiché ben due delle tre slot sono state lanciate simultaneamente in Italia e nel resto del mondo: un motivo di grande vanto per il brand, che evidenzia il suo impegno nel portare ai suoi utenti le ultime novità del settore.

PressGiochi