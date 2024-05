Un Tifoso Inglese al Derby della Mole: Quando la Passione Granata Va Oltre i Confini!

StarCasinò Sport ha invitato l’inglese Rob Gillman per un walkabout durante il Derby della Mole

StarCasinò Sport propone ai tifosi granata un inedito contenuto, qui disponibile, che coinvolge un fan d’eccezione: l’inglese Rob Gillman, meglio conosciuto come “ToroRob” sui social media, è stato invitato per un’esperienza speciale durante il Derby della Mole contro la Juventus.

L’inglese, appassionato sostenitore del Torino, è stato invitato da StarCasinò Sport per un esclusivo walkabout nella città della sua squadra del cuore, proprio in occasione di uno degli eventi calcistici più attesi dell’anno. Durante l’evento, Robert ha condiviso con il brand la sua passione per il Torino e la sua emozione nell’assistere a questo incredibile match.

Ma la sua storia d’amore per il team granata è cominciata molto prima: negli anni ’90, grazie a un programma televisivo inglese che trasmetteva le partite della Serie A, Robert si è avvicinato all’Italian Football: “Sono cresciuto guardando giocatori come Paolo Maldini e Francesco Totti, ed è stato amore a prima vista per il calcio italiano”, ha spiegato Robert ai microfoni del brand.

Rob ha conosciuto la storia del Torino leggendo un giornale e, da quel momento, ha sviluppato una profonda affinità con il club, la sua passione ha avuto origine nel 2005 e da allora ha seguito il club con dedizione, assistendo alla sua prima partita del Toro allo stadio nel 2006. La sua presenza al Derby della Mole è stata un tributo alla sua fedeltà e al suo amore per il calcio.

“La partita del Toro che mi è piaciuta di più e che ho avuto la fortuna di vedere allo stadio è stata probabilmente Fiorentina – Torino 2-2”, ha raccontato con grande emozione parlando di quel match di 10 anni fa.

Nonostante le difficoltà iniziali nel trovare altri tifosi granata che parlassero inglese, “ToroRob” ha creato un seguitissimo account Twitter e un podcast chiamato Talking Toro Podcast con l’obiettivo di unire i tifosi del Torino provenienti da tutto il mondo e condividere insieme la passione pulsante per la squadra del cuore anche in lingua inglese.

L’atmosfera prima del Derby della Mole è stata incredibile e Robert era entusiasta per il match; StarCasinò Sport ha omaggiato il tifoso inglese con una maglietta personalizzata, rendendo l’esperienza ancora più memorabile per lui e per tutti i tifosi internazionali appassionati di Club italiani.

PressGiochi