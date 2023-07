UK, Gambling Commission: Done Bros (Cash Betting) Limited pagherà 3,25 milioni di sterline per fallimenti normativi

Done Bros (Cash Betting) Limited, che opera come Betfred, pagherà 3,25 milioni di sterline dopo che un’indagine della Commissione ha rivelato fallimenti in materia di responsabilità sociale e antiriciclaggio. L’operatore,

Le carenze si sono verificate in vari periodi tra gennaio 2021 e dicembre 2022. Kay Roberts, direttore esecutivo delle operazioni presso la Commissione, ha dichiarato: “Negli ultimi anni c’è stata un’attenzione pubblica sul gioco d’azzardo online, ma questo caso illustra quanto sia importante per noi continuare il nostro impegno per elevare gli standard in tutto il settore. Il gioco d’azzardo è un’attività di svago legittima di cui godono in sicurezza milioni di persone, ma è fondamentale che ogni singolo operatore, sia online che offline, disponga di salvaguardie efficaci per prevenire danni o reati”.

PressGiochi