UK, Bacta: riforme urgenti per il gioco d’azzardo

Bacta, l’ente commerciale che rappresenta i settori dei giochi e dell’intrattenimento del Regno Unito, ha lanciato un appello al governo entrante per completare le riforme del gioco d’azzardo. Questo appello è stato fatto in seguito alla convocazione a sorpresa delle elezioni generali per il 4 luglio da parte del primo ministro Rishi Sunak.

John Bollom, presidente di Bacta, ha sottolineato l’importanza di queste riforme per il settore e ha esortato i membri di Bacta a contattare i loro candidati parlamentari, in particolare quelli del Partito Laburista, per ottenere il loro sostegno. Bollom ha ribadito che le riforme sono essenziali per la modernizzazione del settore e per il sostegno delle economie regionali, specialmente nelle High Street e nelle città costiere.

Bacta fornirà ulteriori consigli ai suoi membri su come procedere nei prossimi giorni, sperando che le riforme, sebbene ritardate, non vengano abbandonate del tutto.