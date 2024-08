UK, Bacta nomina un Consulente per gli Affari Pubblici

L’associazione di categoria britannica Bacta ha rafforzato il proprio team della sede centrale con la nomina di Declan Johnson alla posizione di Consulente per gli Affari Pubblici.

Johnson, che si è laureato alla Birkbeck University con un Master in Politica e Politiche, riferisce direttamente al Direttore Esecutivo (Relazioni Governative) George McGregor.

Approfondendo il nuovo ruolo, George McGregor ha dichiarato: “Dopo le elezioni generali di luglio, non solo abbiamo un nuovo governo, ma oltre il 50% di tutti i deputati eletti sono nuovi alla Camera dei Comuni. Operiamo in un settore altamente regolamentato ed è imperativo che abbiamo un dialogo progressivo con tutti gli stakeholder politici e stabiliamo una rappresentanza efficace al cuore del governo.”

“Declan, il cui background include periodi di lavoro nelle Comunicazioni Politiche e nelle Relazioni Pubbliche mainstream, contribuirà a far sì che Bacta raggiunga i suoi obiettivi politici, che includono l’attuazione più rapida possibile delle riforme raccomandate nel Libro Bianco, una revisione dei livelli massimi di puntata e premio e l’introduzione di metodi di pagamento moderni su macchine da intrattenimento a bassa puntata e basso premio.”

