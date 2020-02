Udinese, grande successo per il primo torneo esports organizzato alla Dacia Arena

Prima dell’inizio delle gare, il vicepresidente dell’Udinese Calcio, Stefano Campoccia ha presentato il suo progetto esports nell’auditorium dello stadio, gremito da oltre 200 presenti. Fenomeno in grande crescita, quelli degli esports, che sta assumendo caratteri e strutture sempre più professionistici.

L’Udinese eSports, prenderà parte con i suoi 4 gamers ufficiali alla prima eSerieA TIM. Il mondo del gaming ha un potenziale bacino di utenza di 14,3 milioni di persone in Italia, con 5,9 milioni di gamers quotidiani. In questo settore i titoli sportivi intercettano le preferenze di 2,2 milioni di utenti. Numeri impressionati se rapportati anche alle percentuali di tifosi che possiedono una console (32%). Dati che danno un chiaro riscontro dell’importanza del settore che rappresenterà un asset di sviluppo per il club anche in ambito commerciale, grazie alla possibilità di sviluppare dei progetti innovativi di co-marketing con i partner.

Campoccia che ha spiegato di voler rendere la Dacia Arena il luogo ideale per questo tipo di eventi e proprio in quest’ottica, in collaborazione con H-FARM, 4 ragazzi potranno partecipare all’ “Esports Academy 360”, un corso di 40 ore realizzato con l’obiettivo di diffondere una cultura sana intorno agli esports, elencando però tutte le varie opportunità legate al settore.

-PressGiochi