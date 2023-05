Trasmissione dati slot machine e Vlt nelle mani del MEF: la Comm. Finanze approva il parere

La Commissione finanze ha approvato ieri in sede consultiva il decreto legge recante Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche. L’On. De Palma (FI-PPE), relatore, ha

La Commissione finanze ha approvato ieri in sede consultiva il decreto legge recante Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche.

L’On. De Palma (FI-PPE), relatore, ha sottolineato che è di specifico interesse per questa Commissione l’articolo 20, al comma 3, che modifica il comma 728 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2020, prevedendo che la disciplina dell’utilizzo e dell’analisi dei dati registrati e trasmessi dagli apparecchi da intrattenimento sia definita con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze (in luogo del Ministro dell’interno) senza scadenze prefissate (in luogo della scadenza di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio medesima).

La Commissione ha approvato la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

