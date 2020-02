Trasmissione dati giocate. Cassazione: “Su evasione Preu è responsabile il concessionario insieme all’autore dell’illecito”

“«In tema di prelievo erariale unico (cd. PREU) sulle somme giocate mediante apparecchi da intrattenimento, ex art. 110, comma 6, T.U.L.P.S., nell’ipotesi di trasmissione in via telematica di dati di gioco difformi da quelli effettivamente realizzati, il concessionario di rete è responsabile in via principale per l’imposta evasa (cd. maggior PREU) ed i relativi accessori e sanzioni in caso di omessa ídentificazione dell’autore dell’illecito, mentre, qualora quest’ultimo sia identificato, ne risponde con lo stesso a titolo solidale.» .

La sentenza è così apertamente confliggente con i principi di diritto sopra richiamati, in una controversia in termini, avendo indebitamente escluso alla luce della normativa ratione temporís applicabile in relazione all’illecito riscontrato, la responsabilità solidale del concessionario della rete telematica nonostante fossero identificati gli autori dell’illecito”.

Così si è espressa la Cassazione in merito a due ricorsi promosso dall’ADM contro un concessionario di rete e disponendo quindi la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della stessa alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

Il contenzioso nasce da un avviso di accertamento con cui veniva contestata l’evasione del PREU slot-machines 2009 in relazione ad un apparecchio non rispondente alle previsioni di legge. In particolare, a seguito di un accesso del marzo 2009 presso un esercizio commerciale sito in Milano i militari della Guardia di Finanza rilevavano la presenza di una slot machine istallata e in uso benché risultasse dichiarato “bloccato a magazzino” e privo del prescritto collegamento alla rete telematica.

PressGiochi