Totocalcio: ADM organizza open hearing dedicato alla riforma del gioco

ADM organizza il primo open hearing dedicato alla riforma dei concorsi pronostici sportivi di cui all’articolo 1, comma 634, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con un focus sul Totocalcio: l’incontro con un’ampia platea di soggetti esterni all’Agenzia consente di analizzare criticità e potenzialità di un gioco a premi caro non solo ai tifosi del calcio e divenuto oramai parte dell’immaginario collettivo.

Un momento di confronto che vede l’Agenzia delle dogane e dei monopoli affiancata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Ufficio per lo sport) e da Sport e salute s.p.a. (Direzione marketing e sviluppo) nell’ascolto di soggetti esterni e di operatori del settore per raccogliere osservazioni e proposte circa il rilancio dei concorsi pronostici sportivi e, in particolare, del Totocalcio.

L’open hearing si terrà in modalità zoom conference e sarà aperto a soggetti esterni e operatori del settore che potranno aderire compilando e inviando all’indirizzo di posta elettronica adm.openhearing@adm.gov.it il modulo di adesione reperibile anche sul sito istituzionale dell’Agenzia, in modo da segnalare i nominativi e recapiti di posta elettronica dei partecipanti.

