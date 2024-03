Tassa dei 500 mln: il Tribunale di Roma sospende il giudizio in attesa della pronuncia del Consiglio di Stato

Il Tribunale di Roma, trattenuta la causa per la decisione, scioglie la riserva disponendo con ordinanza la remissione della causa sul ruolo e la sospensione del giudizio pendente. In un

Il Tribunale di Roma, trattenuta la causa per la decisione, scioglie la riserva disponendo con ordinanza la remissione della causa sul ruolo e la sospensione del giudizio pendente.

In un giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Roma un gestore di apparecchi da gioco con vincita in denaro, assistito dall’avv. Massimiliano Ariano, si è opposto all’ingiunzione di pagamento avanzata dal Concessionario dell’importo di circa €. 40.000.

Il Giudice ha trattenuto la causa per la decisione concedendo alle parti termine per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

Sciogliendo la riserva, il Tribunale ha disposto: «Letti gli atti ed i documenti di causa; lette le conclusioni delle parti; considerato che pende giudizio innanzi il Consiglio di Stato che incide nel giudizio odierno; melius re perpensa, rimette la causa sul ruolo e dispone la sospensione del giudizio in attesa della pronunzia del CdS ».

Evitata la condanna del Gestore al pagamento della quota prevista dalla legge di stabilità del 2015 il Tribunale di Roma, in forza del predetto provvedimento, ha giustamente, a parere dell’avv Ariano, garantito al Gestore un pieno e compiuto esercizio del proprio diritto di difesa posticipando la decisone finale del giudizio in corso una volta che il Consiglio di Stato si sarà pronunciato sull’eccepita incompatibilità della L.d.S. 2015 con il diritto unionale.

L’avv. Ariano evidenzia che la soluzione adottata dal Tribunale di Roma sia quella che meglio tutela il diritto di difesa, non solo del gestore, ma anche del concessionario, consentendo l’ingresso nel giudizio civile di tutte le valutazioni e considerazioni che il C.d.S. effettuerà in ordine alla meritevolezza o meno della misura economica in questione così ampliando il novero di argomentazioni difensive spendibili da entrambe le part ai fini di un corretto e compiuto approfondimento del tanto discusso prelievo forzoso.

