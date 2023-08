Svezia: autorità di regolamentazione del gioco d’azzardo sotto controllo

È stato annunciato che l’Ufficio nazionale di audit svedese esaminerà la performance dell’ente regolatore del gioco d’azzardo del paese, Spelinspektionen. La revisione dell’efficacia del regolatore arriva dopo l’introduzione di nuove normative quest’anno, tra cui nuove licenze per i fornitori e maggiori poteri esecutivi per Spelinspektionen per contrastare gli operatori senza licenza.

L’ufficio di audit ha affermato che la politica svedese sul gioco d’azzardo è intesa a promuovere lo sviluppo di un mercato del gioco d’azzardo sicuro che riduca al minimo i danni ai consumatori e l’attività criminale.

Si intende valutare se il ruolo di Spelinspektionen ha raggiunto questi obiettivi.

Non sono ancora stati dettagliati i tempi previsti per l’audit, ma l’ufficio ha affermato che seguirà gli standard di audit internazionali e potrebbe utilizzare metodi qualitativi tra cui interviste e studi di documenti, nonché analisi quantitative di dati e statistiche.

Gli operatori di gioco d’azzardo autorizzati continuano a sollevare preoccupazioni per la bassa canalizzazione in Svezia, con un rapporto di giugno dell’associazione di categoria BOS che rileva che solo il 77% dei consumatori utilizzava operatori regolamentati. Ciò a fronte di un obiettivo del 90%.

PressGiochi