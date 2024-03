SuperEnalotto: realizzata vincita da oltre 49mila euro grazie ad un sistema sviluppato internamente e poi inserito nella bacheca dei sistemi Sisal

A costruire la storia del SuperEnalotto non è solo la fortunata sestina o la determinazione dei vincitori che hanno creduto in un sogno, magari giocando la schedina in compagnia di

Ci sono persone che amano il loro lavoro, che si reiventano, studiano soluzioni sempre nuove e hanno la capacità di sorridere davanti alle piccole gioie, come quella di Fabio Fantuzzi e Stefano che hanno visto durante il concorso SuperEnalotto SuperStar n. 27 di sabato 17 febbraio, realizzare nella loro ricevitoria Tabaccheria57 Parma situata in Via Savani, 40 A, vincite per un valore complessivo di 49.502€.

La combinazione vincente è stata: 3, 11, 25, 34, 46, 64, J 53, SS 75

È con orgoglio e soddisfazione che i titolari della Tabaccheria vincente, hanno dichiarato: “Sabato 17 febbraio noi della Tabaccheria 57 Parma, grazie a un sistema sviluppato internamente e poi inserito nella bacheca dei sistemi Sisal, abbiamo realizzato vincite al SuperEnalotto per un totale di 49.502€. Per ogni quota da € 14,00 sono stati vinti €1.452,00 contribuendo così alla gioia di ben 34 vincitori – hanno dichiarato Fabio e Stefano titolari della Tabaccheria 57 Parma -. “Siamo molto felici per i vincitori e continueremo a fare nuovi sistemi continuando a pubblicarli sulla bacheca con il nome 57 Parma”. E concludono “Grazie a tutti i Clienti”.

