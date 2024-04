SuperEnalotto: posticipi estrazioni Festa della Liberazione

Si segnala che, in occasione della Festa della Liberazione, le estrazioni dei concorsi SuperEnalotto subiranno le seguenti variazioni: Concorso SuperEnalotto n° 65 di giovedì 25 aprile è posticipato a venerdì

Si segnala che, in occasione della Festa della Liberazione, le estrazioni dei concorsi SuperEnalotto subiranno le seguenti variazioni:

Concorso SuperEnalotto n° 65 di giovedì 25 aprile è posticipato a venerdì 26 aprile 2024.

Concorso SuperEnalotto n° 66 di venerdì 26 aprile è posticipato a sabato 27 aprile 2024.

Concorso SuperEnalotto n° 67 di sabato 27 aprile è posticipato a lunedì 29 aprile 2024.

Sito ufficiale SuperEnalotto: https://www.superenalotto.it/

