Superenalotto: cercasi il vincitore di una vincita da 90mila euro realizzata a Grottaglie (Ta)

Mancano solo 12 giorni per riscuotere la vincita da oltre 90 mila euro realizzata nella Città delle Ceramiche!

Secondo le rilevazioni dell’Ufficio Premi di Sisal, il vincitore di Grottaglie (TA) non si è ancora presentato per la riscossione della vincita – realizzata presso il punto vendita Sisal Royale Bar situato in Via Archita, 2 nel concorso n. 134/ di giovedì 7 novembre 2019.

Una cifra davvero importante che certamente consentirebbe al vincitore di realizzare chissà quanti progetti, per sé, per i familiari e magari anche di fare della beneficienza!

É allora necessario ricordare dove è stata riposta la ricevuta vincente. Quella giocata che il destino ha voluto capitasse proprio nelle mani di quell’uomo o quella donna, che ancora non sa o semplicemente ancora non si è presentato per la riscossione.

La giocata, pari a 4,00€, è stata convalidata giovedì 7 novembre a metà pomeriggio …magari sulla strada di ritorno mentre si acquistava un pacchetto di caramelle o un the caldo al figlio appena uscito da scuola, oppure prima di iniziare un turno di lavoro.

Sisal segnala che il fortunato possessore della ricevuta di gioco vincente ha ancora soli 12 giorni per riscuotere il premio.

I termini per la riscossione dei 91.245,45 euro legati alla vincita di Grottaglie (TA) – 90 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del bollettino – scadranno il prossimo mercoledì 5 febbraio 2020.

Intanto è utile ricordare che…

La ricevuta di gioco è un titolo al portatore . Chiunque sia in possesso del titolo e si presenti per la riscossione è considerato il vincitore .

. Chiunque sia in possesso del titolo e si presenti per la riscossione è considerato il . L’originale della ricevuta di gioco , ovvero l’attestazione cartacea della giocata, costituisce l’unico titolo di legittimazione per la riscossione della vincita. La stessa deve essere presentata integra e leggibile in ogni sua parte .

, ovvero l’attestazione cartacea della giocata, costituisce l’unico titolo di legittimazione per la riscossione della vincita. La stessa deve essere presentata . I documenti da esibire per l’incasso all’Ufficio Premi Sisal sono la carta d’Identità, il codice fiscale e la ricevuta della giocata vincente .

da esibire per l’incasso all’Ufficio Premi Sisal sono la . Il fortunato vincitore può presentarsi da solo per l’incasso all’Ufficio Premi Sisal, senza accompagnatori, amici, notai o rappresentanti della banca dove farà accreditare il bonifico.

può presentarsi per l’incasso all’Ufficio Premi Sisal, senza accompagnatori, amici, notai o rappresentanti della banca dove farà accreditare il bonifico. Da non dimenticare il codice Iban per l’accredito della somma. In nessun caso e in nessun momento l’Ufficio Premi Sisal consegnerà denaro in contanti.

per l’accredito della somma. In nessun caso e in nessun momento l’Ufficio Premi Sisal consegnerà denaro in contanti. Le sedi dell’Ufficio Premi Sisal dove presentarsi per la riscossione sono a Milano in Via A. Tocqueville, 13 o a Roma in Via Sacco e Vanzetti, 89. L’orario di apertura è dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì.

dove presentarsi per la riscossione sono a in Via A. Tocqueville, 13 o a in Via Sacco e Vanzetti, 89. L’orario di apertura è dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì. La riscossione della vincita deve avvenire entro il 90° giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale.

deve avvenire entro successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale. Il pagamento della vincita avverrà entro il 91° giorno solare dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale, per le vincite superiori a euro 1.000.000€. Nei casi in cui l’importo della vincita è inferiore a euro 1.000.000€, il pagamento avviene entro 30 giorni solari dalla consegna della ricevuta.

avverrà entro il solare dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale, per le vincite superiori a euro 1.000.000€. Nei casi in cui l’importo della vincita è inferiore a euro 1.000.000€, il pagamento avviene entro 30 giorni solari dalla consegna della ricevuta. Il vincitore è tutelato dal rispetto sulla privacy e in nessun caso, a meno di sua specifica volontà, Sisal potrà comunicare la sua identità a terze parti.

PressGiochi