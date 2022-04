SuperEnalotto bacia Vigevano (PV), Catania e Milano con una vincita da 70mila euro ciascuno

In palio per il prossimo concorso un Jackpot da 184.300.000,00 euro

Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione del SuperEnalotto di martedì 5 aprile, con il Jackpot che arriva a 184,3 milioni di euro in palio per il prossimo concorso di giovedì 7 aprile.

È festa però per i fortunati che hanno centrato un punto “5” da 70.186,87 euro. Le giocate vincenti sono state convalidate a Vigevano (PV) presso il punto vendita Sisal Edicola Coccinella di Bellazzi Mattia situato in corso Novara, 84, a Catania (CT) presso il punto vendita Sisal Tabaccheria Salice situato in piazza Vittorio Emanuele III, 3 e a Milano (MI) presso il punto vendita Sisal Bar Cascina Bianca di Barbieri Gianluca M e C Snc situato in via Cascina Bianca, 24.

La combinazione vincente è stata 5, 21, 48, 63, 83, 86, J 30, SS 70.

Nell’ultimo concorso SuperEnalotto SuperStar ha assegnato ben 450.552 vincite.

PressGiochi