SuperEnalotto bacia Roma, Bari e Igea Marina (RN) con una vincita da oltre 67mila euro ciascuno

In palio per il prossimo concorso di martedì 2 maggio un Jackpot da 24.300.000,00 euro.

Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione del SuperEnalotto di sabato 29 aprile, con il Jackpot che arriva a 24,3 milioni di euro in palio per il prossimo concorso di martedì 2 maggio 2023.

È festa però per i fortunati che hanno centrato un punto 4 SS e 1 punto 4 da 67.496,28 euro complessivi ciascuno. Le giocate vincenti sono state convalidate a Roma (RM) presso il punto vendita Sisal Bottoni Clementina situato in Via Petralia Sottana 51 53, a Bari (BA) presso il punto vendita Tabaccheria Mirizzi situato in Viale Pasteur c/o Carrefour, 6 e a Bellaria – Igea Marina (RN) presso il punto vendita Tabaccheria Riccardi Luisa situato in Italia, 2.

La combinazione vincente è stata 21, 43, 55, 56, 73, 89 J 13, SS 2.

Nell’ultimo concorso SuperEnalotto SuperStar ha assegnato ben 494.369 vincite.

L’ultimo “6” da 73,8 milioni di euro è stato centrato il 25 marzo 2023 tramite una giocata online su Sisal.it.

PressGiochi