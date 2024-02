Super Bowl 2024, la stella Travis Kelce traina le scommesse verso nuovi record

Dopo una lunga stagione e le grandi emozioni dei playoff, tutto è pronto per la serata più attesa dagli amanti del football americano, quella del Super Bowl, che si terrà a Las Vegas l’11 febbraio. Una occasione che va ben oltre lo sport, rappresentando tutte le follie della nostra cara America.

Anche chi non è particolarmente appassionato di sport sarebbe disposto a fare carte false per partecipare a questo evento. Come mai? Perché le celebrità si sprecano, fianco a fianco con capitani d’industria, politici, stelle del cinema e chi più ne ha più ne metta. Il problema è che per permettersi questo sfizio bisogna spendere un bel po’ di soldi: il prezzo medio ha toccato i 12.082 dollari, 25% in più dell’anno scorso, quando per vedere la sfida tra Chiefs ed Eagles a Phoenix “bastavano” 8.907 dollari!! L’escalation dei prezzi degli ultimi anni è impressionante: sei anni fa per vedere i Patriots di Tom Brady contro i Rams ad Atlanta il prezzo medio era meno della metà, 5.329 dollari. Molti dei Vip che affolleranno lo stadio, però, hanno speso molto di più, con alcuni pacchetti di ospitalità che stanno passando di mano per non meno di 90.000 dollari.

Tutto nel Super Bowl è eccessivo, dal numero di hot dog e snack serviti ai prezzi astronomici della birra, fino alle cose che interessano di più ai 100 giocatori in campo per la partita. Se i bonus per la post-season variano a seconda dei contratti, in media i vincitori potranno portarsi a casa almeno 250.000 dollari a testa mentre gli sconfitti si dovranno accontentare di circa 185.000 dollari. Per i più lungimiranti le cose si fanno ancora più interessanti: si dice che il defensive tackle dei Chiefs Chris Jones si porterà a casa un milione di dollari tondo tondo.

Il sogno di chiunque abbia vestito almeno una volta una maglia della NFL è di sollevare al cielo il trofeo intitolato al leggendario allenatore italo-americano dei Green Bay Packers, Vince Lombardi. Se la Coppa del Mondo che la Fifa assegna ai vincitori del mondiale è un esemplare unico realizzato da un orafo italiano nel 1974, il Lombardi Trophy viene realizzato ogni anno per l’occasione dalla famosa gioielleria Tiffany. In questo caso non è fatto di oro a 24 carati ma solo di argento e non è un blocco unico. Il prezzo del trofeo, però, non è affatto irrilevante, visto che Tiffany è una bottega parecchio cara: il conto che presenta alla Nfl è di circa 50.000 dollari.

Se il trofeo rimane nella bacheca delle varie squadre, ogni membro della squadra, allenatori compresi, riceve una testimonianza tangibile del suo trionfo in regalo: un enorme anello. Stilisticamente non è il massimo, viste le dimensioni importanti ed il fatto che sia tempestato con non meno di 150 piccoli diamanti ma i giocatori ne vanno comunque orgogliosissimi.

Il prezzo varia a seconda delle stagioni ma si valuta che la Nfl non spenda meno di 5 milioni di dollari per il set completo di anelli. Considerato che ne vengono realizzati circa 150, il costo di ogni singolo anello è di circa 33.000 dollari, tranne i casi speciali.

Per la 58a edizione della sfida tra le due conferences la Nfl aveva scelto New Orleans ma, visto che lo slittamento della stagione lo avrebbe fatto coincidere con il Mardi Gras ha dovuto cambiare location: Las Vegas. L’Allegiant Stadium è stato completato nel 2020 ed è stata la ragione principale per la quale il proprietario della squadra della California ha abbandonato Oakland per trasferirsi nel deserto del Nevada. Ma costruire uno stadio coperto a due passi dalla famosa Strip è stato un azzardo estremamente costoso: secondo Sports Illustrated, è costato circa 1,9 miliardi di dollari, in buona parte finanziati dalla città di Las Vegas.

Il mondo delle scommesse va di pari passo con le esagerazioni dell’evento. Ci sono bookmaker che offrono più di 1.000 modi per scommettere. Mentre durante la stagione si può puntare su varie statistiche che coinvolgono i giocatori di ciascuna squadra, nonché su diversi elementi dell’azione di gioco come il punteggio del primo tempo e del primo quarto. Per il Super Bowl ci soni eventi ancora più specifici su cui scommettere, ad esempio se ci sarà touch down nei primi sei minuti di gioco, o se una delle due squadre avrà tre goal senza risposta, o quanto sarà il vantaggio più grande della partita.

Si può scommettere anche sul lancio della moneta e sull’MVP del Super Bowl, così come sulla durata dell’inno nazionale e persino sul colore del Gatorade spruzzato sull’allenatore vincitore (una stravagante consuetudine della partita). Ecco, la moda di giocare sui cosiddetti “oggetti di scena” è un fatto tutto americano che non può non sorprenderci. Il problema è che secondo le leggi del Nevada e di altri Stati non è ammesso puntare su personaggi o soggetti specifici. Ma ogni vincolo può essere aggirato!

Ad esempio, ESPN BET offre diversi oggetti di scena a tema Swift. Cosa significa? Nel corso della stagione le attenzioni mediatiche si sono riversate sulla storia d’amore fra Travis Kelce, superstar dei Kansas City Chiefs e Taylor Swift, poliedrica artista famosissima negli USA. Allora, il book maker si è inventato cose del tipo Swift Action (touchdown segnato nei primi due minuti, +1200), Taylor’s Tailor’s Husband (Kyle Juszczyk, la cui moglie ha disegnato una giacca per Kelce, segna un touchdown, +900) e MVP Swelce (Kelce vince l’MVP del Super Bowl, +1500). Inoltre, ESPN BET ha un’intera sezione dedicata agli oggetti di scena a tema Kelce intitolata “Swelce Specials”, che contemplano alcuni dei possibili eventi legati alle prestazioni di Kelce.

Il giocatore del Kansas sarà l’arma in più in mano ai bookmaker per battere il record di 1,1 miliardi di dollari scommessi lo scorso anno (circa l’1% di quanto scommesso in USA sugli sport nel 2023), tra cui una puntata singola da 1,25 milioni! Infatti, Travis è il giocatore che ha registrato più scommesse sui touchdown (-110) e sulle ricezioni (oltre 6,5, -140).

Su ESPN BET Kelce è in testa ai mercati MVP del Super Bowl (20,4%, +1400), primo touchdown (13,6%, +750) e TD in qualsiasi momento (+105).

Su FanDuel, ha il maggior numero di scommesse per il marcatore di touchdown in qualsiasi momento (26%) e il maggior numero di scommesse (34%) per essere il primo marcatore di touchdown. A DraftKings, Kelce è il primo marcatore di touchdown con più scommesse e il secondo marcatore di touchdown in qualsiasi momento e di due touchdown con più scommesse (entrambi dietro Christian McCaffrey).

L’operatore con sede nel Nevada STN Sports offre una quota “Tight End vs. Pop Star” che chiede se Kelce avrà più ricezioni nel gioco rispetto ai 10 album di platino di Swift (11 o più ricezioni +450, esattamente 10 ricezioni +320, 9 o meno ricezioni -260). BetMGM lo designa vincitore dell’MVP del Super Bowl (+1400).

TheScore Bet – marchio canadese di scommesse online di Penn Entertainment, dove c’è più libertà nel proporre giocate sugli oggetti di scena – offre una quota sul colore predominante del top di Swift al calcio d’inizio di apertura, escludendo in particolare qualsiasi giacca che potrebbe indossare; il rosso è, ovviamente, il favorito a -300, con il bianco (+250), il nero (+1000), il giallo (+3000) e qualsiasi altro colore (+2400) che riempiono il campo. Inoltre, permette ai suoi clienti di scommettere sulle probabilità che Swift venga mostrato durante l’inno nazionale (-200), durante lo spettacolo dell’intervallo (+120) e più di 5,5 volte nella trasmissione CTV (+120).

E poi c’è la grande domanda: FanDuel Canada chiede che Kelce proporrà a Swift di scendere in campo dopo la partita. Questa quota è di +1060 per l’opzione “Sì” con il 55% delle scommesse, il che potrebbe indicare che gli scommettitori astuti sono stati rapidi nell’agire, dato che l’opzione “No” si è aperta inizialmente a -250.

Pressgiochi