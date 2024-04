STS: riunione dei rappresentanti sindacali al T2000 di Bergamo

Lo scorso fine settimana si è tenuto a Bergamo il primo appuntamento con il T2000 in tour 2024. Nel corso dell’evento – che ha fatto registrare un ottimo successo di

Lo scorso fine settimana si è tenuto a Bergamo il primo appuntamento con il T2000 in tour 2024. Nel corso dell’evento – che ha fatto registrare un ottimo successo di pubblico – si è tenuta la riunione dei Rappresentanti Territoriali e Provinciali del Sindacato Totoricevitori Sportivi. Si tratta di un incontro consueto durante il quale il Presidente Nazionale STS, insieme a tutto il Comitato Direttivo Nazionale, incontra i componenti sindacali provenienti dal bacino d’utenza della fiera. Stavolta, dunque è stato il turno dei rappresentati del Nord Italia.

L’argomento conduttore dell’incontro è stato il riordino del settore a partire da un’analisi approfondita del Decreto PVR. Secondo queste disposizioni, entrate in vigore da meno di un mese, la specifica professione di tabaccaio è requisito sufficiente per esercitare l’attività di punto di vendita ricariche. Dalle riflessioni scaturite dall’incontro al T2000 è emersa la volontà e l’impegno di tutti i rappresentanti sindacali a fare di tutto affinché questo principio venga riconosciuto anche con riguardo al decreto sul gioco fisico i cui lavori sono già in corso.

Riportandosi a casa l’appoggio incondizionato delle sue sentinelle – come il Presidente Zamparelli ama definire i rappresentanti sul territorio – STS prosegue dunque risoluto a far sentire la voce della categoria nel corso dei lavori preparatori alla riforma del gioco terrestre.

