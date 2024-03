STS FIT: riunione di inizio mandato per i Rappresentanti Provinciali

Nella giornata di oggi si è tenuta una Riunione di inizio mandato dei Rappresentanti Provinciali STS, la prima del 2024. Nate da un’idea dell’attuale Comitato Direttivo Nazionale, capitanato da Emilio Zamparelli e insediatosi a novembre 2022, tali riunioni servono a dare il benvenuto ufficiale a tutti i nuovi Rappresentanti Provinciali STS.

Si tratta di Rappresentanti freschi di nomina ma non necessariamente alla prima esperienza: gli avvicendamenti nelle cariche di STS, infatti, per la gran parte dei casi dipendono semplicemente dalla scadenza naturale dei Consigli Provinciali FIT e dal relativo rinnovo: se il Consiglio decide di riaffidarsi al Rappresentante Provinciale uscente, per lui inizia comunque un nuovo mandato.

Salutare e dare il benvenuto ai Rappresentanti appena insediati, veterani o alla prima esperienza che siano, fare il punto sulla situazione generale del gioco nel nostro Paese oggi, elencare i problemi che si stanno affrontando, dare suggerimenti e il giusto in-printing, sono solo alcuni degli aspetti che vengono affrontati nelle riunioni di inizio mandato. L’appuntamento, quindi, risulta un elemento essenziale per un corretto allineamento – bidirezionale – tra territorio e organi nazionali.

Il Presidente Nazionale e il Comitato Direttivo hanno augurato a tutti i presenti un buon lavoro: le sfide che si profilano all’orizzonte sono diverse e tutte importanti. Necessaria, dunque, la massima partecipazione alla vita del Sindacato.

PressGiochi