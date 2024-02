Streetweb lancia Spin2Win

La software house Faentina già conosciuta per i propri giochi, prevalentemente Omnichannel, sia in Italia che all’estero, si presenta sul mercato anche come aggregatore grazie alla partnership con S2WStudio (www.s2wstudio.com),

Con il lancio di ben 6 titoli di Spin2Win, Streetweb amplia la propria gamma di prodotti e consolida la propria presenza nel competitivo mercato Italiano.

“Il nostro ingresso nel mercato degli aggregatori rappresenta per noi un ulteriore stimolo di crescita e la conferma della nostra vocazione di essere operatori a 360°. Vogliamo differenziare e diversificare la nostra offerta, collaborando sia con operatori consolidati che con nuove realtà. Il progetto con S2WStudio con il suo brand Spin2Win ne è chiara espressione, oltre a rappresentare una importante sinergia tra due aziende a pieno titolo rappresentanti del Made in Italy, e di questo ne siamo orgogliosi” afferma Fulvio Lena, Project Manager di Streetweb.

“Esprimiamo la nostra sincera gratitudine verso Streetweb per la loro professionalità, dedizione e impegno.

Questa sinergia ha aperto nuovi orizzonti nel panorama ludico italiano, portando un’esperienza di gioco avvincente e innovativa.” Dichiara Galeazzo Florimonte, uno tra i fondatori di S2WStudio.

I 6 giochi A Big Circus, Jack’s Pirates, Crazy Seven 5 Deluxe, Egyptian Fever, Medieval, Blazed Joker Deluxe sono già fruibili su IdealBet.it, MagicalVegas.it e su tutto il network di Octavian e presto saranno distribuiti ad altri Concessionari.

PressGiochi