Stati Uniti. Il Nevada Gaming Control Board ha approvato le scommesse sugli eSports

Il Nevada Gaming Control Board ha approvato le scommesse esports per la prima volta, consentendo agli operatori di accettare tre tipi di scommesse, che includono: testa a testa, vincitore della partita e vincitore assoluto. Le scommesse in-game sono vietate e tutte le scommesse devono essere piazzate prima che inizi una gara. I bookmaker possono offrire mercati nelle seguenti competizioni: Overwatch League, League of Legends European Championships e North America League of Legends. La decisione di autorizzare le scommesse sugli eSport nello stato è stata accelerata dalla sospensione di attività sportive reali a livello globale a causa dell’epidemia di Coronavirus. I bookmaker sono liberi di stabilire le proprie quote, ma coloro che scelgono di offrire scommesse sugli eSports devono prima avvisare il regolatore.

