StarCasinò Sport dà il B-entornato alla Juve Stabia!

StarCasinò Sport accanto ai tifosi e appassionati della Juve Stabia con un contenuto inedito per festeggiare la promozione in Serie B

Lunedì 15 aprile, StarCasinò Sport ha avuto l’onore di essere il match sponsor della partita che ha visto la Juve Stabia affrontare il Crotone sul campo del ‘Menti’ di Castellammare di Stabia. Con un risultato finale di 1-1, l’emozione e l’entusiasmo sono stati palpabili fino al novantesimo minuto.

La Juve Stabia, certa della promozione in Serie B, ha ricevuto il sostegno del brand, che ha deciso di celebrare questa occasione speciale in collaborazione con Juve Stabia nel Cuore. Vincenzo e Alessandro, testimonial per l’occasione di StarCasinò Sport, hanno dato vita a un contenuto speciale dedicato alle Vespe, disponibile al seguente link, festeggiando il ritorno in Serie B e mostrando le bellezze della città di Castellammare di Stabia.

Inoltre, il brand ha dato la possibilità a un tifoso gialloblù di vivere un’esperienza indimenticabile attraverso il contest “speaker per un giorno”: il fortunato vincitore ha avuto l’opportunità di scendere in campo e presentare i giocatori della sua squadra del cuore, aggiungendo un tocco personale e realizzando un sogno.