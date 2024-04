StarCasinò propone il Torneo Endorphina con un montepremi da sogno

Da lunedì 8 aprile a domenica 14 aprile 2024, il brand propone un’esperienza divertente e stimolante: giocando a una o più delle 12 imperdibili slot in promozione, con uno spin minimo di soli 0.50€, si entra automaticamente a far parte del torneo e si può accedere al montepremi proposto. Le regole? Semplici! Ogni vincita sarà valutata in base alla somma totale rispetto alla puntata effettuata e i punti verranno assegnati in base a questa formula. Più alto sarà il punteggio, maggiori saranno le possibilità di salire in classifica in tempo reale, visibile direttamente nelle slot in promozione. I primi 250 giocatori in graduatoria si aggiudicheranno l’ambito premio.

Tra i giochi in promozione, una vasta selezione di slot coinvolgenti e divertenti: Joker Machine 100, Solar Eclipse, Blue Slot, 2023 Hit Slot, Lucky Streak 3, Lucky Cloverland, Voodoo, Joker Ra, Cash Streak, Rabbits Rabbits Rabbits, Buffalo 50 e Book of Vlad.

StarCasinò si impegna sempre a offrire novità ai suoi utenti, proponendo esperienze straordinarie e opportunità eccezionali, accessibili a tutti gli appassionati del settore. Ulteriori informazioni disponibili al seguente link.

PressGiochi