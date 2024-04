StarCasinò Gratis punta sui talenti: il brand annuncia una nuova partnership con la Scuola Croupiers

StarCasinò ha attivato per l’anno 2024 una partnership con la Scuola Croupiers di Paolo Cofano a Fasano per sostenere i talenti del territorio.

StarCasinò Gratis annuncia l’attivazione di una partnership per l’anno 2024 con la prestigiosa Scuola Croupiers di Fasano con l’obiettivo di sostenere e promuovere i talenti locali, foraggiando una delle strutture che offre nuove opportunità lavorative nel territorio di Brindisi e oltre.

Attraverso questa sinergia, il brand ha destinato risorse a favore dei giovani che desiderano approcciarsi a questo nuovo settore. La nuova partnership permetterà agli studenti di accedere a un percorso di formazione qualificante e completo: la scuola propone un’esperienza full-immersion, con la possibilità di soggiornare presso una struttura accreditata a Fasano e di seguire 10 settimane di corso intensivo.

“Siamo profondamente grati a StarCasinò Gratis per la loro generosa partnership. Grazie a questa nuova collaborazione, siamo infatti in grado di offrire per l’anno corrente un sostegno concreto ai nostri futuri studenti”, ha dichiarato Paolo Cofano, titolare della scuola. “Questa partnership è un esempio concreto di come un settore così nuovo e tuttavia in continua evoluzione possa contribuire all’educazione e allo sviluppo dei giovani. Non possiamo che ringraziarli per il loro impegno verso la nostra comunità educativa.”

Il percorso offerto dalla Scuola Croupiers segue prestigiosi requisiti e permette ai fruitori di imparare i meccanismi di gioco, le regole e le modalità attraverso simulazioni pratiche al tavolo. Inoltre, il corso base è integrato con un programma dedicato alla conoscenza della lingua inglese, fondamentale nel contesto internazionale in cui i croupier operano; non a caso è la scuola che ha frequentato il campione europeo di croupier, Alessandro Sasha Mesina. Questo febbraio il croupier ha tenuto delle lezioni in sede a Fasano, a testimonianza del suo successo, grazie alla formazione e all’allenamento con l’insegnante e titolare, Paolo Cofano.

“L’impegno del nostro brand nel supportare la Scuola Croupiers rappresenta un investimento tangibile nel futuro dei giovani talenti del territorio”, ha affermato Stefano Tino, Managing Director Betsson Group Italy. “Attraverso questa partnership, siamo orgogliosi di offrire non solo risorse finanziarie, ma anche un solido sostegno per coloro che desiderano intraprendere una carriera nel settore, contribuendo così alla crescita economica e all’ aumento delle opportunità di lavoro.”

