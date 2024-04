Stallo sulla legge per le scommesse sportive online nel Mississippi

Il 2 aprile, il comitato per il gioco d’azzardo del Senato del Mississippi ha tenuto una riunione speciale per discutere della proposta di legge sulle scommesse sportive online. Il presidente

Il 2 aprile, il comitato per il gioco d’azzardo del Senato del Mississippi ha tenuto una riunione speciale per discutere della proposta di legge sulle scommesse sportive online. Il presidente del comitato, David Blount, ha indicato che le discussioni sono in corso, suggerendo una potenziale apertura al dialogo.

Il comitato ha adottato un disegno di legge che aggiorna il testo senza modificarlo, mantenendo viva la proposta. Tuttavia, nonostante il sostegno bipartisan nella Camera, i tentativi precedenti di espandere la legalizzazione delle scommesse online sono stati infruttuosi. Nel frattempo, mentre il Mississippi è stato uno dei primi stati ad adottare le scommesse sportive dopo l’abrogazione del PASPA, ora si ritrova in ritardo rispetto ad altri stati confinanti come Arkansas, Louisiana e Tennessee, che offrono scommesse digitali a livello statale. L’Alabama potrebbe invece limitarsi a legalizzare solo la lotteria. La situazione rimane in sospeso mentre la legislatura del Mississippi avanza nella sua sessione legislativa, con una scadenza fissata per il 5 maggio.

PressGiochi