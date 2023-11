Sport e pronostici multipli, un’offerta sempre più variegata

Chi si diverte a intuire i risultati delle partite di calcio o di altri sport ha a disposizione sul web opportunità di scommessa variegate, tra le quali è compresa la possibilità di puntare su più match in un’unica schedina, cercando di indovinare la giusta combinazione relativa agli esiti dei rispettivi eventi.

Più partite, maggiore suspense

Una volta esisteva il classico Totocalcio, simbolo della consueta abitudine di provare ad azzeccare come si sarebbero conclusi 13 incontri, dividendosi tra l’1X2. Oggi esiste ancora, ma la modernità ha generato una netta diversificazione delle opzioni di puntata, grazie alla quale adesso il giocatore può compiere le proprie scelte attraverso una vasta gamma di selezioni. Il discorso è preminente per il gran numero di mercati da sfogliare, inerenti il calcio così come tante altre discipline, e lo è allo stesso modo per le specifiche opzioni presenti in ogni singolo match o evento di riferimento.

Studiando ad esempio l’elenco di mercati di scommesse su Betfair si nota la notevole varietà di sfide prese in considerazione, non solo per gli appuntamenti più importanti, di carattere internazionale, ma anche per categorie minori. Se è vero che in tal senso il calcio mantiene un ruolo preminente, sono comunque tanti gli sport su cui convergono gli interessi degli utenti, dal tennis al basket, fino al rugby e alla Formula 1.

Tra scommesse pre match e in tempo reale, si può preferire la selezione di una sola partita, oppure una tipologia di puntata multipla, nella quale si selezionano diversi incontri. Per ottenere il successo è necessario indovinarli tutti. Alcune piattaforme offrono peraltro promozioni ad hoc per gli iscritti, come il rimborso parziale della scommessa qualora nella schedina si abbia un solo errore. Allo stesso modo, certi siti garantiscono il bonus multipla, traducibile in una somma aggiuntiva che in caso di vincita viene sommata alla quota di base, e la cui entità (via via crescente) è proporzionata al numero di eventi presi in esame.

Italia e resto del mondo

A permanere senza interruzioni è il forte interesse per le partite di casa nostra, analizzate nelle quote Serie A, dove oltre all’esito generale è possibile districarsi tra le ipotesi di marcatori durante il match, numero complessivo di gol segnati e molto altro. Non manca però l’attrattiva verso Coppe Europee, campionati esteri come la Premier League e la Liga, manifestazioni periodiche come il Mondiale, e concreto interesse anche verso nazioni teoricamente non di primo piano. Concetto simile per altre discipline dove accanto alle puntate sugli appuntamenti top ci sono opzioni di quota per tornei di caratura inferiore.

Come sempre, ogni riferimento di gioco online dovrebbe essere condotto perseguendo una pura idea di svago, scevra da ossessioni legate ad eventuali incassi. Ciò vale per i giochi di casinò così come per le scommesse, per le quali il quadro d’insieme permette forme ludiche che non devono però mai superare i confini della responsabilità. Soltanto così si ha reale facoltà di vivere al meglio quello che lo sport rappresenta dalla notte dei tempi, ovvero il trasporto, la partecipazione, la passione.

PressGiochi