Spagna: il giocatore online medio spende 48 euro al mese

La Direzione generale per la regolamentazione del gioco d’azzardo (DGOJ) ha pubblicato in questi giorni il suo rapporto annuale aggiornato che fornisce informazioni sulle caratteristiche e sul comportamento dei giocatori d’azzardo online in Spagna.

Il rapporto offre informazioni preziose sul giocatore spagnolo medio nel mercato online. In sintesi, DGOJ fa luce sul giocatore, sul suo livello di attività e sulle sue preferenze all’interno del mercato regolamentato del gioco. Queste informazioni sono preziose per operatori e giocatori di ogni tipo per comprendere le dinamiche dell’industria del gioco online in Spagna e prendere decisioni informate.

L’identikit: Il giocatore online spagnolo medio è solitamente un maschio adulto tra i 25 e i 35 anni con un costo medio inferiore a 48€ al mese, che utilizza carte di debito per vincere denaro e che condivide la passione per questa forma di intrattenimento con quasi 1.600.000 connazionali.

La realtà dei dati conferma che la maggior parte dei giocatori gioca online occasionalmente piuttosto che regolarmente. Per quanto riguarda le preferenze, il rapporto evidenzia che le scommesse sportive e il casinò (live roulette e slot) sono la forma più popolare di gioco d’azzardo online tra i giocatori spagnoli. L’analisi si focalizza sulla spesa per i giochi SELAE e ONCE: il numero di giocatori che partecipano alla lotteria nazionale (76% di quelli maggiorenni) e la loro spesa media per lotterie come il Natale (superiore a € 100 in molte regioni autonome).

Per quanto riguarda l’utilizzo dei metodi di pagamento, il 74% utilizza la propria carta bancaria (VISA o Mastercard), a dimostrazione che l’arrivo di Bizum e l’incidenza di altri portafogli elettronici (PayPal, Skrill…) non sono in grado di spodestare quello che ha è sempre stato un metodo di pagamento associato all’intrattenimento e al commercio elettronico.

Il Rapporto conta 1.595.093 giocatori come numero base di giocatori attivi, un dato che mostra una crescita annua dell’8,44%, con l’83% di uomini e oltre l’85% di età compresa tra i 18 ei 45 anni. Al di là del profilo ben definito (maschile dai 18 ai 45 anni), per segmento di gioco osserviamo che le scommesse sportive sono il gioco preferito dalla maggioranza dei cittadini, seguite dai due giochi che guidano la verticale del casinò (slot e roulette dal vivo). Il poker, pur con un sistema fiscale che impedisce ai giocatori professionisti di potersi dedicare completamente a questa attività in Spagna, ha mantenuto un livello costante di attività stabile dal 2012. Da notare che nel 2022 sono stati registrati solo 386.411 nuovi giocatori, a dimostrazione della difficoltà dovuta al Regio Decreto delle Comunicazioni Commerciali per catturare l’attenzione di nuovi clienti nelle campagne di comunicazione di massa, ma in questo ultimo anno, con i Mondiali di calcio come un fattore scatenante, si stima che la cifra sia molto più alta di quanto dovrebbe accadere nel 2023 e nel 2024.

