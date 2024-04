Spagna: DGOJ stanzia un milione di euro per la prevenzione del gioco patologico

Il Ministero dei Diritti Sociali, dei Consumi e dell’Agenda 2030 spagnolo ha pubblicato sulla BOE l’estratto dell’Ordinanza che prevede sussidi per l’anno 2024, destinati allo “sviluppo di attività di ricerca legate alla prevenzione dei disturbi derivati ​​dal gioco d’azzardo”.

I progetti da finanziare si concentreranno su specifiche linee di ricerca legate al gioco d’azzardo, quali l’individuazione precoce dei rischi, i meccanismi per minimizzare le conseguenze negative, i rapporti tra il settore dei videogiochi e le attività di gioco d’azzardo, le caratteristiche strutturali delle lotterie, dei giochi d’azzardo, del poker e scommesse, nonché l’impatto del genere sui comportamenti. Il fondo stanziato per questi sussidi ammonta complessivamente a 950.620 euro. L’aggiudicazione avverrà attraverso una procedura di gara competitiva e i progetti selezionati avranno un periodo di esecuzione che durerà fino al 30 giugno 2025. Il Regolamento di Bando ed i relativi dettagli sono consultabili sia presso la sede telematica della Direzione Generale della Regolazione dei Giochi che presso la Base Nazionale Contributi, agevolando così la trasparenza e l’accessibilità alle informazioni per i potenziali richiedenti. Il termine per la presentazione delle domande sarà valido fino al 6 maggio e queste potranno essere presentate attraverso la piattaforma elettronica della Direzione Generale per la Regolazione del Gioco d’azzardo.

