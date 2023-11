Spagna. DGOJ finanzia con 1,3 mld di euro 26 progetti contro il gioco patologico

È stata pubblicata oggi dalla Direzione generale della regolazione del gioco d’azzardo in Spagna la Risoluzione provvisoria definitiva che elenca gli enti richiedenti per i quali si propone la concessione

È stata pubblicata oggi dalla Direzione generale della regolazione del gioco d’azzardo in Spagna la Risoluzione provvisoria definitiva che elenca gli enti richiedenti per i quali si propone la concessione della sovvenzione per lo sviluppo delle attività di ricerca relative alla prevenzione dei disturbi del gioco, con gli effetti derivanti da tali disturbi o dai rischi associati a tale attività, per l’anno 2023.

La procedura è iniziata tramite un bando del Ministero del Consumo il 13 aprile 2023, al quale sono stati presentati un totale di 37 progetti provenienti da università, istituzioni sanitarie, centri di ricerca e sviluppo o enti no-profit. Una volta valutati i progetti scientifici dalla Commissione di Valutazione sulla base dei rapporti di valutazione dell’Agenzia Statale per la Ricerca, un totale di 26 progetti sono stati considerati idonei a ricevere un finanziamento per un importo complessivo di € 1.319.249,21.

Tali finanziamenti sono finalizzati alla realizzazione di studi di ricerca sui disturbi derivanti dall’attività del gioco d’azzardo, con la prevenzione degli effetti derivanti da tali disturbi o dei rischi connessi al gioco d’azzardo.

La sua concessione avviene su base competitiva e il periodo di esecuzione dei progetti beneficiari sarà prorogato fino al 30 giugno 2024. La proposta di risoluzione finale è consultabile presso la sede elettronica della DGOJ.

PressGiochi