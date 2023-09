Spagna: al via nuova consultazione per ampliare il controllo del mercato del gioco d’azzardo

Il governo spagnolo continua a portare avanti i suoi piani per imporre al settore del gioco d’azzardo controlli di conformità più rigorosi e misure di gioco più sicure. La DGOJ,

La DGOJ, la Direzione Generale del Gioco d’Azzardo spagnolo, ha lanciato la sua seconda consultazione pubblica sulle riforme auspicate delineate dal “Regio Decreto sugli ambienti di gioco responsabili”.

La consultazione, aperta fino al 16 ottobre, richiede feedback sull’applicazione dei limiti di deposito di gioco e altre tutele durante il gioco ai consumatori spagnoli.

Approvato dal Ministero dei Consumatori, a marzo il Parlamento ha dato via libera al nuovo decreto reale per imporre nuove misure di conformità e protezioni per il gioco d’azzardo più sicure nelle 17 comunità autonome spagnole.

Così il Ministero dei consumatori cerca di stabilire “un sistema di limiti di deposito congiunti per ciascun giocatore” – in cui è richiesto il feedback delle principali parti interessate. Nella sua notifica, la DGOJ ha sottolineato che un nuovo sistema di limiti di deposito sarà applicato solo a tutti gli operatori di gioco d’azzardo online e farà parte di un nuovo sistema di monitoraggio centralizzato, monitorando l’attività dei giocatori tra gli operatori autorizzati.

Il sistema terrà traccia dei depositi effettuati da un giocatore attraverso vari operatori su cui ha conti.

L’obiettivo è impedire ai giocatori di superare un limite di deposito designato entro un periodo di tempo specificato. Allo stato attuale, il governo spagnolo cerca di imporre un nuovo sistema di monitoraggio dei giocatori entro il 2024, che richiederà a tutti gli operatori autorizzati di registrare e segnalare i “profili di rischio” dei clienti di età inferiore ai 25 anni.

L’intenzione del Governo è quella di riformare tutte le disposizioni fondamentali relative al gioco d’azzardo spagnolo, comprese licenze, autorizzazioni, doveri di condotta e l’introduzione di misure di salvaguardia durante i giochi ad alto rischio.

Quest’estate, la DGOJ ha lanciato la fase 1 delle sue consultazioni, cercando informazioni sui diritti dei dati e sulla tutela dei consumatori per avviare un sistema di monitoraggio centralizzato. Come dettagliato dal Ministero dei Consumatori, le riforme auspicate vedranno la Spagna adottare la più severa sorveglianza degli operatori di gioco d’azzardo e delle attività di mercato in Europa entro il 2024.

PressGiochi