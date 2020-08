Snaipay diventa regional partner dell’Inter

A partire dalla stagione 2020/21, Snaipay, piattaforma del gruppo Snaitech per i servizi di ricariche e pagamento, sarà official regional partner dell’Inter. L’accordo prevede la presenza del marchio allo stadio, sia a bordo campo che in mixed zone.

L’accordo di partnership commerciale siglato nei giorni scorsi tra Snaipay e Inter, a partire dal 2020/21, per due stagioni, legherà la piattaforma del gruppo SNAI dedicata ai servizi di ricariche e pagamento a una delle più amate e storiche società della Serie A.

L’accordo prevede l’associazione di immagine tra i due marchi e la qualifica di official regional partner per Snaipay, che avrà garantita anche la visibilità a bordo campo durante i match dei nerazzurri. Il metodo di pagamento scommesse del gruppo Snaitech sarà presente fisicamente allo stadio, sia sui led attorno al terreno di gioco che in mixed zone, per gli incontri di campionato e Coppa Italia, ma anche sulle piattaforme digital e social.

Sono inoltre previsti pacchetti hospitality e altre attività di marketing che verranno rese note via via durante la stagione. Oltre che al “Meazza”, il marchio Snaipay sarà visibile anche alla Pinetina, nel “Centro Sportivo Suning – In memoria di Angelo Moratti” dove Lukaku, Eriksen e compagni si allenano durante la settimana.

“Siamo davvero orgogliosi di legare Snaipay a un club che, per storia e tradizione, è un’eccellenza del calcio mondiale. Questo accordo testimonia il nostro sostegno allo sport, ancora più forte dopo il periodo di lockdown, e il legame con la città di Milano, che fa parte delle nostre radici” ha dichiarato l’AD di Snaitech Fabio Schiavolin.

Per l’Inter ha invece parlato Alessandro Antonello, CEO Corporate della squadra nerazzurra: “Diamo con gioia il benvenuto nella famiglia Inter a Snaipay, un partner tecnologico, improntato a qualità, passione e innovazione, proprio come noi. Siamo sicuri che questo legame porterà benefici a entrambe le aziende”.

PressGiochi