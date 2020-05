Slot machine: come scegliere quella più divertente

Le slot machine online rappresentano un passatempo molto discusso: da una parte, c’è chi lo ritiene un piacevole svago per distrarsi e giocare alla stregua di tanti altri giochi, sempre più presenti nella nostra realtà e nel nostro quotidiano. Dall’altra, ovviamente, c’è chi le percepisce come socialmente pericolose, non tanto per il gioco in sé, quanto per il rischio che alcune persone, che si trovino in un periodo difficile della propria vita o che abbiano difficoltà – legate al proprio carattere – a controllarsi dagli eccessi sviluppando una dipendenza che può far arrivare taluni a investire somme di denaro che non rientrano nelle proprie possibilità economiche. Noi, ovviamente, ci sentiamo di sconsigliare questo tipo di svago in questi casi, suggerendo a tutti di viverlo con la giusta moderazione ed attenzione, limitando la nostra attività di gioco e lasciandola nel mondo dell’entertainment puro, senza andare oltre quelle che sono le proprie possibilità di investire e non trarne un danno, per noi e per i nostri cari. Ognuno valutando i propri limiti di spesa: per qualcuno investire 100 euro risulterà una possibilità e non un sacrificio, per altre tasche magari sarà meglio limitarsi a 10 euro. Nessuno ci conosce più di noi stessi.

Come scegliere fra le slot machine online

Facendo un rapido giro sul web, è evidente fin da subito come la vastità e varietà di slot machine online sia estremamente ampia e ricca di sfumature e di proposte diverse. A questo punto, non rimane che scegliere quella che più ci aggrada. Ma come? I metodi di scelta possono essere vari, anche legati semplicemente alle prime che abbiamo trovato. Volendo adottare dei criteri dobbiamo prendere in considerazione quelli legati alle percentuali di pagamento, ovvero ai dati statistici che ci indicano quante vincite ci sono in base al numero di giocate. Altro metodo per scegliere la nostra slot online preferita è quello di valutare le diverse funzionalità presenti ed i tipi di bonus offerti che possono rendere più intrigante il gioco, o favorire le giocate di ingresso. Ultimo fattore, ma non meno importante, è quello della giocabilità: alcune slot ci appassionano di più per la grafica, per l’interfaccia che ci risulta più godibile e ci offre un’esperienza di gioco più vicina ai nostri gusti.

Differenza fra slot machine online e slot machine fisiche

l funzionamento delle slot machine online è del tutto equiparabile a quello delle slot machine fisiche, essendo entrambe fondate su una serie di combinazioni numeriche casuali e quindi del tutto non prevedibili. La differenza evidente agli occhi di tutti, che può far pendere l’ago della bilancia verso le slot machine online, è invece quella che riguarda la possibilità di giocare comodamente da casa, seduti davanti al nostro computer, o in qualsiasi luogo ci si trovi, grazie alla possibilità di accedere ai diversi siti sul nostro smartphone o tablet.

La percentuale di ritorno

La percentuale di pagamento è sicuramente, escludendo o dando minor peso ai fattori di mero gusto estetico e di giocabilità, l’elemento più importante per valutare una slot machine online e la possibilità che abbiamo di trarre profitto dal nostro passatempo. Le slot online certificate AAMS devono necessariamente restituire, valutando le giocate nel complesso, una determinata somma in percentuale rispetto all’incassato. Le slot machine online hanno una percentuale nettamente superiore a quella dello slot machine fisiche: queste ultime prevedono un ritorno che si aggira intorno al 75%, mentre questa percentuale sale decisamente attestandosi intorno al 90% (variabile per ogni sito) per quelle sul web. Nella scelta, vi consigliamo di prendere in considerazione quelle che hanno percentuali che superino il 95%. Anche se, va ricordato, questa percentuale non assicura un ritorno a tutti, in quanto va valutata nel complesso delle giocate: in media ci sarà un ritorno di oltre 90 euro per ogni 100 euro giocati, ma non è detto che tocchi a voi (anche se ve lo auguriamo).

