SKS365 lancia il programma di sostenibilità “PlanetGreen365”: creata la foresta aziendale per celebrare il nuovo progetto green

Una foresta aziendale di 1.000 alberi per promuovere la sostenibilità ambientale e sostenere le comunità rurali in diverse parti del globo. È la prima iniziativa che SKS365 – tra i principali operatori di giochi e scommesse sul mercato italiano – ha lanciato nell’ambito del programma di sostenibilità aziendale PlanetGreen365.

Il progetto è uno dei punti cardine dell’agenda ESG di SKS365, già impegnata nel corso del 2023 – nelle sue sedi in Italia e in Serbia – in numerose attività per la salvaguardia dell’ambiente. Un piano di iniziative concrete al centro del programma PlanetGreen365 con cui il gruppo si propone di promuovere una cultura della sostenibilità attraverso la formazione e l’esempio per le nuove generazioni. PlanetGreen365, anche grazie alla collaborazione con Treedom, contribuirà al raggiungimento di 10 dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile indicati dall’agenda delle Nazioni Unite per il 2030.

SKS365 ha dato vita così alla sua prima foresta aziendale, con 1.000 alberi che cresceranno in sette Paesi del mondo distribuiti su tre continenti, dall’America Latina all’Asia, passando per l’Africa. Ciascun dipendente del gruppo ha ricevuto in regalo un albero a sua scelta che può seguire online, ricevendo gli aggiornamenti del progetto di cui l’albero fa parte e il suo impatto specifico sull’ambiente in termini di assorbimento di CO2. Non solo, una parte dei 1.000 alberi adottati – il cacao in Camerun, l’avocado in Guatemala, il caffè in Nepal per citarne alcuni – è stata donata a figli, nipoti e altri giovani conoscenti dei dipendenti: un modo per coinvolgere anche le generazioni future in un percorso virtuoso di sensibilizzazione, consapevolezza, e azione concreta per la causa ambientale.

“Siamo estremamente consapevoli dell’urgente necessità di affrontare il tema dei cambiamenti climatici e della sostenibilità ambientale”, dichiara Brian Dean, Chief People Officer di SKS365. “Dalle ondate di calore agli uragani, dalla siccità alle inondazioni e agli incendi, gli eventi meteorologici estremi stanno diventando sempre più frequenti, mettendo a rischio vite umane e il futuro del nostro pianeta. Per questo è necessario sensibilizzare e responsabilizzare tutti noi nella lotta al cambiamento climatico e per la salvaguardia dell’ambiente: governi, imprese, comunità e anche singoli individui. La sinergia con Treedom rappresenta una fantastica opportunità per restituire qualcosa al pianeta sia dal punto di vista ambientale che sociale attraverso un’azione tanto semplice quanto concreta come il piantare degli alberi e guardarli crescere. Abbiamo stimato che con questo primo passo, i nostri mille alberi saranno in grado di assorbire circa 280 tonnellate di CO2 nell’arco dei loro primi 10 anni di vita. Questa iniziativa contribuirà a rendere il mondo più sostenibile e, allo stesso tempo, permetterà ai nostri dipendenti di stabilire una connessione profonda con la terra e con il nostro pianeta. E inoltre, la nostra campagna abbraccia anche le nuove generazioni, coinvolgendo i più giovani nella cura della foresta di SKS365. L’energia e la passione dei giovani sono la chiave per costruire un futuro migliore, e per farlo hanno bisogno di acquisire e sviluppare conoscenze, valori e comportamenti necessari per ridurre l’impatto ambientale nella vita quotidiana”.

PressGiochi