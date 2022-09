SISALTIPSTER, la community social che analizza lo sport da punti di vista unici

Talento, competenza e passione al servizio dello sport. Si può riassumere così SisalTipster, il nuovo progetto editoriale di Sisal, presentato oggi presso l’Headquarter milanese dell’azienda, che nasce e si sviluppa sugli omonimi canali social Instagram, Twitter, TikTok e Telegram analizzando il mondo dello sport da punti di vista unici.

Il termine tipster, parola inglese di uso comune che significa informatore, è quella che meglio racconta la mission dell’intero progetto: fornire informazioni veloci, precise, inedite e ingaggianti, basate sulla competenza e la conoscenza di un mondo, prevalentemente quello del calcio, capace di accendere l’interesse di 25 milioni di tifosi in tutta Italia.

SisalTipster nasce con l’obiettivo di mettere a disposizione di tutti gli appassionati una vera e propria community che offre notizie, statistiche, curiosità e analisi create da specialisti del mondo sportivo con il supporto di una squadra di 5 volti noti e apprezzati da tutti gli amanti dello sport; cinque super esperti che garantiranno competenza, affidabilità ed autorevolezza. Tutto questo viene rappresentato nel T-Quality, ovvero il sigillo di garanzia dei tips e delle informazioni sportive che unisce l’esperienza di Sisal e le solide competenze della community SisalTipster, da oggi arricchite con i 5 diversi approcci di lettura degli esperti.

I 5 talent creeranno i loro contributi con altrettanti approcci di analisi differenti; prospettive diverse per sezionare e commentare ogni dettaglio degli eventi sportivi più importanti del momento. Questo know-how, condiviso con un linguaggio innovativo, semplice ed immediato, è ciò che contraddistingue SisalTipster: punti di vista unici, ma complementari fra loro, a disposizione della community, basati su esperienze dirette e competenze solide, per restituire agli appassionati sportivi quella dimensione collettiva e di confronto da sempre cuore della passione sportiva.

L’argomento principale, ma certamente non esclusivo, del progetto è rappresentato dal calcio, passione che accomuna i 5 super esperti scelti da SisalTipster, ognuno con un ruolo ben definito all’interno del progetto:

Il Tattico – Regina Baresi

Ex capitano dell’Inter femminile, e oggi nota opinionista, grazie al suo passato agonistico, è il Tattico ideale, figura che conosce gli schemi e le dinamiche di gioco. Sempre lucida e attenta a ogni dettaglio tecnico, fornisce le sue interpretazioni basandosi sulle strategie degli allenatori e sulle caratteristiche dei giocatori schierati.

Il Game Analyst – Gianluca Di Marzio

Tra i volti più conosciuti del team di Sky Sport, è un punto di riferimento per tutte le tematiche relative al calciomercato: una vera e propria autorità quando si parla di informazione calcistica. La passione per i numeri, le statistiche e i dati, fanno di Gianluca Di Marzio il Game Analyst per eccellenza.

Il Professore – Fabio Caressa

Voce narrante delle vittorie dell’Italia ai Mondiali 2006 e agli Europei 2021, nonché grande conoscitore del calcio nazionale e internazionale. La sua carriera, le sue competenze, la sua curiosità fanno di Fabio Caressa il Professore: esperto dell’attualità sportiva, fornisce le news più recenti, la condizione fisica e lo stato di salute degli atleti, proponendo sempre una lettura personale ed originale di fatti e protagonisti.

Il Ponderatore – Federico Marconi

Volto emergente del panorama sportivo italiano, telecronista di DAZN, offre analisi ricche di passione e competenza. Youtuber e streamer molto apprezzato dagli appassionati, unisce l’analisi dei dati all’imprevedibilità tipica del calcio. Federico Marconi pesa ogni aspetto di un evento sportivo, analizzando pro e contro, proprio come fa un vero Ponderatore.

Lo Storico – Stefano Borghi

Telecronista premium di DAZN, Stefano Borghi racconta il calcio con eleganza e passione. Incarna lo Storico, figura che attraverso avvenimenti e aneddoti del passato, analizza in maniera più dettagliata i grandi eventi sportivi del presente. È lui la voce che racconta le esultanze più famose ed emblematiche del mondo del calcio, attraverso la serie Podcast presentata da SisalTipster “VAMOS! Esultanze che hanno fatto storia”, disponibile a partire dal 17 ottobre su tutte le piattaforme streaming audio.

Massimo Temperelli – Betting Managing Director di Sisal

“Siamo molto orgogliosi di aver lanciato questo nuovo progetto editoriale. Sisal da sempre è una realtà guidata dalla convinzione che l’esperienza di gioco sia un momento di puro entertainment, che ha bisogno della condivisione con altre persone per essere vissuta nella maniera più divertente. Questo concetto viene perfettamente espresso in SisalTipster che propone un’offerta editoriale innovativa e di qualità, consentendo a chi ne fa parte di acquisire abilità e competenze.

SisalTipster non è altro che un’evoluzione di ciò che facciamo da sempre e in cui siamo particolarmente esperti: aggiungere intrattenimento al mondo dello sport. Stavolta utilizzando un nuovo modo di comunicare, quello dei social, creando così una sorta di Bar digitale dello sport. Oggi SisalTipster parla prevalentemente di calcio, ma l’obiettivo nel breve periodo è quello di allargare la platea anche agli altri sport, penso al tennis, ai motori, al basket. Inoltre puntiamo ad abbracciare tutto il settore dell’entertainment mettendo a disposizione della community anche contenuti di musica, spettacolo, cinema o gossip”.

PressGiochi