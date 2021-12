SisalFunClub: pronta a stupire la nuova edizione 2022, sempre più ricca e appassionante

Sisal continua l’arricchimento della sua offerta dedicata alla categoria del “gaming for fun”, con una nuova e intrigante edizione del concorso SisalFunClub pensato per vivere una user experience sempre più

Sisal continua l’arricchimento della sua offerta dedicata alla categoria del “gaming for fun”, con una nuova e intrigante edizione del concorso SisalFunClub pensato per vivere una user experience sempre più avvincente attraverso giochi senza alcuna vincita in denaro.

La piattaforma digitale SisalFunClub è uno spazio di giochi virtuali accompagnato da una dinamica concorsuale, con premi accattivanti, che ha visto nella passata edizione oltre 40.000 iscritti e 2.000 premi assegnati per un valore totale di circa 200.000 euro. Un successo che ha dato la spinta alla creazione di nuove proposte pensate per rispondere alle crescenti aspettative del suo eterogeneo pubblico. Una piattaforma che piace, facile, intuitiva e ricca di premi.

SisalFunClub piace ai suoi utenti perché è una piattaforma versatile che, grazie ai suoi minigiochi, consente a tutti di mettere alla prova le proprie abilità. Perfetta per gli appassionati di sport, ma non solo: con quiz di cultura generale, geografia, cinema, è in grado di attrarre un pubblico variegato.

“Un appuntamento quotidiano tra divertimento e curiosità” hanno detto gli utenti della passata edizione – confermando come SisalFunClub rappresenti davvero il tipico svago giornaliero in grado di trasmettere i valori positivi del “gaming” oltre a un accrescimento della conoscenza di settori a volte inesplorati.

Pensata per tutti coloro che cercano un momento di spensieratezza con un livello di entertainment entusiasmante, la piattaforma consente a ogni giocatore di mettere in campo le proprie capacità grazie alle quali scalare la Classifica Generale e divertirsi a sfidare i propri amici.

L’intrattenimento digitale, in continuità con la scorsa edizione, sarà nuovamente garantito da una moltitudine di giochi, quiz e missioni che premieranno gli utenti sia per abilità che per conoscenza o fortuna, rendendo gli utenti i veri protagonisti del mondo SisalFunClub.

Dove, quando, con chi vuoi, SisalFunClub, la community dedicata a chi ama vivere il divertimento, è pronta a stupire con 3 sistemi premianti e un montepremi da 200.000 euro in palio! Gli utenti avranno l’occasione di vincere più di 2.000 premi tra cui: BMW X3 sDrive 18d 48v, Yamaha XMAX 125, iPhone 13 Pro, MacBook Pro 14″, buoni Regalo Amazon.it*, dal 22 dicembre 2021 fino al 30 giugno 2022!

Con SisalFunClub ogni momento è buono per divertirsi. Un passatempo sano, in linea con i valori centrali di Sisal: responsabilità e divertimento.

PressGiochi