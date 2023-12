Sisal: rinnovate per la quinta volta consecutiva le certificazioni European Lotteries e World Lottery Association

Sisal ha ottenuto per la quinta volta consecutiva il rinnovo delle certificazioni European Lotteries (EL) e World Lottery Association (WLA) al massimo livello (4°) in tema di Gioco Responsabile, ottenendo il massimo punteggio per l’adesione allo European Lotteries Responsible Gaming Framework in sette sezioni: governance del gioco responsabile, punti vendita, game design, educazione dei giocatori, ingaggio degli stakeholder, ricerca e apparecchi da intrattenimento.

Tale riconoscimento è la riprova del sempre maggiore impegno ed attenzione dell’Azienda alle tematiche di Gioco Responsabile, percepibile da tutte le attività che Sisal mette in campo nei confronti dei propri dipendenti, retailers e consumatori, all’interno di una strategia di lungo periodo che si prefigge di raggiungere l’ambizioso obiettivo di zero giocatori online problematici entro il 2030.

“Siamo estremamente soddisfatti che European Lotteries e World Lottery Association certifichino per la quinta volta consecutiva il programma di gioco responsabile di Sisal ai massimi livelli nel mercato internazionale, a riprova del nostro costante e profondo impegno verso i valori di responsabilità e sostenibilità. – ha dichiarato Stefano De Vita, Responsible Gaming & Market Intelligence Director di Sisal – gli straordinari risultati raggiunti non sono un punto di arrivo, ma uno stimolo per progredire ulteriormente: con le nostre attività puntiamo a diffondere una cultura del gioco come divertimento lontano da ogni forma di eccesso attraverso i più avanzati studi, ricerche e strumenti per l’individuazione e la prevenzione dei fenomeni di problematicità”.

Da 12 anni il programma di Gioco Responsabile di Sisal viene sottoposto ogni 3 anni ad un processo di certificazione attento e scrupoloso, effettuato su parametri sempre più severi, da parte di un ente terzo indipendente per verificare l’effettivo impegno dell’Azienda in termini di sviluppo di una cultura di gioco equilibrato e consapevole basata sulla protezione del giocatore e sulla totale prevenzione di comportamenti di gioco in eccesso e divieto di gioco ai minori. Con questo obiettivo è stato recentemente implementato A.D.A. (Anti Dependence Algorithm), un sistema di Intelligenza Artificiale che ha lo scopo di garantire un gioco lontano dagli eccessi e che nasce dalla grande attenzione di Sisal per l’innovazione tecnologica e la ricerca comportamentale a servizio di un modello di gioco sempre più sicuro e sostenibile.

La European Lotteries Association (EL) è l’organizzazione europea che riunisce le lotterie nazionali che gestiscono giochi a premi, comprese le scommesse sportive, a beneficio del pubblico in più di 40 Paesi europei, con circa 50 membri in tutti gli Stati membri dell’UE e un totale di oltre 70 membri.

La World Lottery Association (WLA) è un’organizzazione che rappresenta i migliori operatori di gioco a livello mondiale e sostiene le attività dei suoi membri richiedendo un forte impegno per garantire i più alti standard di responsabilità aziendale, in particolare in relazione ai principi del Gioco Responsabile.

PressGiochi