Si segnala che, in occasione della Festa della Repubblica, l’estrazione del concorso SuperEnalotto n°48 di martedì 2 giugno è anticipata a lunedì 1 giugno 2020.

Per non perdere l’appuntamento con la fortuna, i giocatori possono partecipare a tutti i concorsi con la giocata in abbonamento.

PressGiochi