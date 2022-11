Sigma Europe: l’evento maltese si apre con il botto!

Si apre oggi con il botto la prima giornata dell’esposizione di Sigma Europe a Malta che riunisce gli operatori del gioco europeo e non solo. Tra i partecipanti all’evento, il 60% sono operatori e fornitori di gioco, l’8% affiliati e il 10% operatori nei pagamenti.

Fondato da Eman Pulis, SiGMA è diventata negli anni un punto di riferimento per l’industria dell’iGaming per la regolamentazione, il gioco responsabile e persino il marketing relativo al settore. Il vertice riunisce oggi operatori del settore casinò, delle scommesse terrestri fino alle criptovalute, fornitori, esperti IT, innovatori, imprenditori e investitori di ogni genere per i prossimi tre giorni di panel, discussioni, discorsi, workshop.

Inoltre, per la prima volta in assoluto il Gruppo SiGMA riunisce i suoi 4 eventi principali. SiGMA e AGS si svolgeranno all’MFCC il 15, 16 e 17 novembre, mentre AIBC e Med Tech si terranno all’Hilton il 17 e 18 novembre.

Ma Sigma nei prossimi giorni non sarà solo concentrato nell’area espositiva e nei panel di discussione. Saranno organizzate anche visite culturali nei principali luoghi di attrazione dell’isola, serate di beneficenza e di gala, oltre ad una miriade di opportunità di networking globale.

Il calendario di oggi, 15 novembre, prevede panel nei quali si discuterà di come, nonostante una serie di sfide, Malta sia rimasta resiliente, diventando la giurisdizione preferita per l’industria e un punto di riferimento per altri paesi che cercano di emulare il suo successo. Ci sarà un focus sui mercati di Germania e Olanda, le cui regolamentazioni stanno distribuendo le licenze le licenze; si discuterà delle tecnologie emergenti, come blockchain, KYC, AML e gioco responsabile.

Una discussione approfondita riguarderà la regolamentazione che esplora il panorama normativo attuale e futuro dell’iGaming europeo. Questa sessione esaminerà le principali sfide ed evidenzierà le migliori opportunità di crescita nei mercati regolamentati in continua evoluzione. Le autorità di regolamentazione di tutto il mondo impongono una serie di diversi requisiti di conformità, dal KYC, alle attività finanziarie ai dati. Si parlerà di Gioco responsabile e pratiche di sviluppo aziendale sostenibili.

Si discuterà anche di come coltivare adeguate relazioni istituzionali: le lezioni apprese da Malta, Regno Unito, Italia e Svezia e in che modo l’esperienza nel mercato europeo può aiutare gli operatori ad aprire negozi in Nord America.

Sigma sarà anche Awards: una celebrazione dei risultati e dell’innovazione del settore.

Sigma Pitch, infine cercherà di promuovere il lavoro delle startup e l’innovazione. Le startup avranno l’opportunità di presentare le loro idee e di fare rete con investitori con esperienza in tutti e quattro i verticali SiGMA: igaming, affiliati, fintech e med-tech.

PressGiochi è media partner dell’evento.