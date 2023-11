Sigma Europe. Billi (Cristaltec): “Guardiamo all’innovazione dei nostri giochi online per migliorare anche l’offerta sul terrestre”

Non poteva mancare Cristaltec, azienda italiana omnichannel per eccellenza, tra gli espositori di Sigma Europe a Malta questa settimana nella quale si è celebrato il mercato dell’iGaming a livello internazionale.

Molte le novità che ogni anno l’azienda romana è pronta a proporre a operatori e giocatori.

Incontriamo Riccardo Billi, Program and Product Management and Development Director di Cristaltec che ci racconta gli ultimissimi progetti a cui sta lavorando il gruppo di gioco.

“Siamo in dirittura d’arrivo con la licenza richiesta ad MGA, che ci abiliterà alla rivendita dei giochi a livello internazionale.

Servendo tre linee di business, Vlt, AWP e online, ci siamo strutturati per una produzione specifica per ogni canale di business. Questo ha comportato una riorganizzazione interna non soltanto dei processi ma ci ha dato la possibilità di definire ed implementare delle strategie di prodotto specifiche.

La caratteristica più importante che caratterizza Cristaltec è quella di essere una delle pochissime aziende italiane davvero omnichannel, essendo su tutte le tre linee di business. Sull’online operiamo sia come concessionari che come fornitori, stiamo andando anche all’estero partendo proprio dall’Europa.

Dal punto di vista del prodotto abbiamo una strategia abbastanza chiara: vogliamo sviluppare la brand identity dell’azienda, affinché sia più chiara e definita.

Stiamo lavorando sull’omnichannel con titoli validi per tutti i tre mercati e vogliamo sviluppare un filone di innovazione portando sul terrestre alcune caratteristiche specifiche dei giochi tipiche dell’online. Mentre comunemente si lavora a portare online i successi del terrestre con i suoi temi e le sue features, noi stiamo cercando di fare il contrario.

Stiamo inoltre lavorando molto ai titoli di Mandrake e Flash Gordon per fare in modo che le stesse caratteristiche di gioco siano riproposte nei tre canali distributivi Awp, Vlt e online.

Il mercato terrestre resta il core business della Cristaltec – conclude Billi -. L’online rappresenta sicuramente un mercato in espansione rispetto al fisico che in Italia vive una fase di staticità”.

PressGiochi