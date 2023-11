SIGMA Europe 2023, presenti oltre 25.000 delegati

Il vertice SiGMA Europe del 2023 è stata una settimana maltese da ricordare, che ha portato tutte le esperienze di networking premium, i discorsi programmatici, le tavole rotonde e la presenza del settore che hanno superato le aspettative della delegazione di oltre 25.000 persone.

Dando vita a una nuovissima sede presso il Mediterranean Maritime Hub (MMH), il piano espositivo era un vero labirinto di impressionanti opportunità e spettacoli di settore. Dotato di 2 palchi, un’ampia area ristorazione all’aperto e più stand che mai, l’MMH è stato un luogo perfettamente adatto a tutto ciò che l’evento aveva da offrire.

Stimata delegazione

La più grande delegazione mai presente del Gruppo SiGMA ha portato un’incredibile diversità e qualità nei suoi processi decisionali e individui leader del settore, tra cui il CEO di Wicked Games Darryl Manning, Alexandre Tomic, fondatore e CEO di Alea, imprenditore seriale, David Meltzer e CEO di Soft2Bet, Uri Poliavich per citarne solo alcuni.

Il vertice dell’AIBC ha anche attirato una grande quantità di competenze e conoscenze dal settore delle tecnologie emergenti, con relatori come Sara Al Madani, Tony Ventura e il partner di investimento in Ikigai Ventures, Vinícius M. de Carvalho.

Approfondimenti di grande impatto

Molti dei relatori della Malta Week possono certamente essere descritti come eccezionali nel loro settore e a questa competenza arriva un alto livello di intuizione e comprensione. Uri Poliavich ha sottolineato fortemente il suo pensiero secondo cui “la qualità attira l’attenzione”.

David Meltzer era tipicamente ben informato e spiegava: “Non ho mai incontrato nessuno che guadagni molti soldi, aiuti molte persone, che non sia felice, che non sia ispirato, che non ispiri gli altri a essere d’ispirazione, quindi nel corso degli anni ho creato pratiche per attuare questa idea di abbondanza.

L’attenzione allo stato dell’industria locale è stata anche argomento di discussione con Tanja Dimitrijevic, responsabile legale del Red Acre Group, che ha affermato riguardo ai movimenti legislativi delle isole: “L’adozione di tecnologie innovative dimostra che siete più lungimiranti rispetto ad altre giurisdizioni”.

Arrivi onorevoli

Il Primo Ministro della nazione, Robert Abela, ha partecipato alle conferenze e ha visitato i numerosi stand che mostravano tutte le innovazioni perpetuate nelle organizzazioni più all’avanguardia del settore. Ha osservato che l’evento dimostra che Malta è un centro di eccellenza nel mondo dell’iGaming, con SiGMA che contribuisce in modo significativo all’economia della nazione. Ha anche affermato che il governo continuerà a investire in questo settore, tra cui l’implementazione di una strategia nazionale per gli eSport e diverse iniziative in modo che il settore dell’istruzione e dei giochi digitali possa continuare a svilupparsi. A lui si è unito anche l’On. Il deputato Silvio Schembri, ministro dell’Economia di Malta, Fondi e Terre UE nonché il capo del leader dell’opposizione del Partito Nazionalista, Bernard Grech.

La competizione sul campo

Il pitch vincente al SiGMA Europe, consegnato da 8BIT Gaming. La Malta Week di quest’anno ha visto anche l’attesissimo ritorno della SiGMA Pitch Competition, una vittoria ottenuta con gioioso entusiasmo da 8BIT Gaming. Il prodotto della start-up ha mostrato la qualità, la forza innovativa e l’intento nostalgico di essere considerato il migliore sul palco SiGMA dalla nostra stimata giuria. Era presente anche l’AIBC Europe Pitch con il vincitore emergente SharkGate che ha detto questo sulla loro prestigiosa vittoria: “Vogliamo che Internet sia un luogo più sicuro di cui tutti possano usufruire e vogliamo rivoluzionare il modo in cui il settore viene protetto”.

