Si aprono le iscrizioni per l’edizione 2024 di EAG Expo

La registrazione per EAG Expo 2024, la fiera di proprietà di bacta che riunisce i settori dei giochi e dei divertimenti senza vincita in denaro, è aperta su https://www.eagexpo.com. Contiene

La registrazione per EAG Expo 2024, la fiera di proprietà di bacta che riunisce i settori dei giochi e dei divertimenti senza vincita in denaro, è aperta su https://www.eagexpo.com.

Contiene un elenco stellare di creatori e innovatori di giochi riconosciuti a livello internazionale che coprono divertimenti, bingo, gestione del contante, gru, flipper, musica, giochi a bassa posta, distributori automatici, finanza, gioco d’azzardo sicuro, air-hockey , design e servizi professionali.

EAG 2024 è sulla buona strada per basarsi sul successo dello spettacolo di gennaio 2023 che ha registrato un aumento del 36% delle presenze e ha presentato prodotti e servizi di oltre 100 marchi.

Martin Burlin, presidente di EAG Expo, ritiene che l’edizione del 2024 sarà tra le più importanti della storia recente poiché il settore risponde alle opportunità derivanti dalla pubblicazione del Libro bianco del governo sulla riforma del gioco d’azzardo.

Ha dichiarato: “Il tema ‘L’anno inizia qui’ di EAG non potrebbe essere più appropriato mentre l’industria si prepara per quello che molti dei nostri stakeholder ritengono sarà un anno di opportunità per l’industria poiché i produttori rispondono ai cambiamenti nelle normative che regolano i prodotti terrestri del Regno Unito gioco a puntata bassa.”

Burlin ha aggiunto: “Dopo aver stabilito una piattaforma per la crescita, EAG ha stretto una serie di partnership strategiche con i media internazionali dell’industria del gioco e dell’intrattenimento e sta anche lavorando a fianco di importanti organismi commerciali tra cui The Bingo Association, The Showmen’s Guild of Great Britain, EUROMAT e BALPPA.

“EAG intende iniziare l’anno commerciale con il botto e gli oltre 4.000 operatori previsti all’edizione 2024 avranno l’opportunità di accedere agli ultimi lanci di prodotti e innovazioni di oltre 100 marchi leader, condividere approfondimenti ed esperienze con colleghi del settore, tinersi al passo con gli sviluppi che incidono sulla responsabilità sociale grazie alla presenza del Safer Gambling Hub di EAG, e infine celebrare l’eccellenza del settore ai Bacta Annual Award.

Per maggiori informazioni e per registrarsi: https://www.eagexpo.com

PressGiochi è media partner EAG