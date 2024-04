Si accendono le emozioni in Coppa Italia: siamo pronti per le semifinali di ritorno

La competizione della Coppa Italia riprende il suo corso con le semifinali di ritorno, che prendono il via questa sera alle ore 21.00 presso lo stadio Olimpico di Roma: in programma, il match Lazio – Juventus. Nella partita di andata, i bianconeri hanno trionfato con un risultato di 2-0; ora gli uomini di Igor Tudor si presentano a questa sfida di ritorno con l’obiettivo di compiere un’autentica impresa per assicurarsi un posto nella finale del 15 maggio. Il punteggio dell’andata, infatti, non è affatto agevole da ribaltare, ma i biancocelesti conteranno sicuramente anche sull’entusiasmo del loro pubblico per raggiungere il traguardo desiderato. La squadra di Massimiliano Allegri, dal canto suo, ha già compiuto un passo significativo verso la finale nella partita di andata, prevalendo all’Allianz Stadium di Torino. Per questo match, i bookmakers di Betsson vedono favorita la squadra ospite, con il segno 2 a 2.55, la X a 3.20 e l’1 a 2.90. In quanto a reti segnate, il Goal è quotato a 1.95, il No Goal è fissato decisamente più basso a 1.77; l’esito previsto è l’Under 2,5, offerto a 1.58, mentre la quota dell’Over 2,5 è attestata a 2.25. L’1-1 è il risultato esatto più atteso, bancato a 6.15, seguito dall’1-0 quotato a 7.50 e dallo 0-0 dato a 8.00.

Mercoledì 24 aprile il Gewiss Stadium sarà teatro del match di ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Atalanta e Fiorentina. Spinti dall’entusiasmo del momento, grazie alla qualificazione contro il Liverpool in Europa League e la vittoria contro il Monza in campionato, gli uomini di Gian Piero Gasperini giocheranno il tutto e per tutto per invertire il risultato dell’andata, che si era conclusa con un 1-0 per la Viola. E proprio seguendo questa scia positiva, i bookmakers di Betsson propongono la vittoria della Dea con l`1 a 1.86, mentre il segno 2 dei toscani è bancato relativamente alto a 4.10. La X si attesta a 3.70. Per questo match, il Goal è dato a 1.66, il No Goal è quotato di poco più alto a 2.08; l’Under 2,5 viene proposto a 2.02, l’Over 2,5 a 1.71. Il risultato esatto più atteso è l’1-1, bancato a 7.00; l’1-0 e il 2-1 sono attestati entrambi a 8.75, mentre gli altri esiti sono quotati sopra all’9.75.

PressGiochi