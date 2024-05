Settimana di successi e ispirazioni per ELK Studios a Palma di Maiorca

La scorsa settimana è stata molto speciale per ELK Studios. Il team si è riunito a Palma di Maiorca per un incontro di lavoro che ha combinato ispirazione, conferenze e

La scorsa settimana è stata molto speciale per ELK Studios. Il team si è riunito a Palma di Maiorca per un incontro di lavoro che ha combinato ispirazione, conferenze e attività di gruppo, creando un’atmosfera di grande cooperazione e coesione. Questo evento ha permesso ai membri del team di condividere idee, rafforzare il legame tra loro e trarre ispirazione per i progetti futuri.

In un climax di entusiasmo e celebrazione, durante l’incontro, il team ha scoperto di aver vinto il prestigioso premio CasinoBeats per il Gioco dell’anno 2024 con “Pirots 2”. Questo riconoscimento è un’ulteriore testimonianza del talento e della dedizione di ELK Studios nel creare giochi di alta qualità che continuano a riscuotere successo nel settore.

ELK Studios, già affermato come uno degli studi di giochi online più rinomati, continua a dimostrare la sua eccellenza e capacità di innovazione. La vittoria del premio e l’ispirazione derivata dall’incontro a Palma di Maiorca segnano un altro capitolo di successo nella storia dell’azienda.

PressGiochi