Serie B: il Parma di Buffon in pole per il ritorno in A. La prima storica promozione del Monza a 2,00

Sarà il Benito Stirpe di Frosinone a dare il via, domani sera, alla nuova Serie B. Il campionato cadetto, dopo l’esclusione del Chievo e il ripescaggio del Cosenza, si prepara a vivere un’annata intensa e con una grande favorita d’obbligo: il Parma. I ducali, guidati in panchina da Enzo Maresca, potranno contare su un capitano d’eccezione, quel Gigi Buffon che, a 43 anni, è tornato lì dove era iniziata la sua carriera. I gialloblù, secondo gli esperti di Sisal Mtchpoint, non dovrebbero avere problemi a tornare in Serie A dopo una sola stagione poiché la promozione si gioca a 1,57. I ducali, che in rosa hanno anche giocatori del calibro di Franco Vazquez, Brugman e Inglese, sono avanti a tutti anche per vincere la prossima Serie B vista la quota di 3,00.

Sulla scia del Parma si piazza il Monza che, dopo aver fallito l’assalto alla massima serie lo scorso anno, ci riprova adesso dopo una rivoluzione estiva che ha visto la partenza, tra gli altri, di Boateng e Balotelli. La formazione di Stroppa ha nel mirino la prima storica promozione, un’impresa che è data a 2,00 ma l’ex centrocampista del Milan potrebbe non fermarsi lì e punta a vincere la serie cadetta: ipotesi che pagherebbe 5 volte la posta.

Il podio della favorite per il ritorno in Serie A è completato dal Lecce, eliminato l’anno passato ai play-off dal Venezia, e smanioso di rivincita. Guidati ancora da Capitan Mancosu, i salentini partono leggermente più indietro, sono infatti dati a 2,75 per la promozione, ma potrebbero anche sorprendere tutti e vincere la Serie B come 12 anni fa: il Lecce primo a fine stagione si gioca a 7,50.

Decisamente più staccate appaiono le altre pretendenti alla Serie A anche se, come spesso accaduto negli ultimi anni, il torneo cadetto ha riservato sorprese. Il Benevento, anche lui retrocesso lo scorso anno, è in quota a 3,50 mentre Brescia e Crotone partono alla parie, entrambe offerte a 4,50. Difficile che una delle quattro neopromosse dalla Serie C, Alessandria, Como, Perugia e Ternana, possa compiere il doppio salto: la più accreditata, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, appare la Ternana di Cristiano Lucarelli che si è presentata alla grande eliminando il Bologna in Coppa Italia. Rivedere le Fere rossoverdi in Serie A, dopo ben 48 anni, pagherebbe 12 volte la posta.

