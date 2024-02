Serie A: Torino-Lazio con vista sull’Europa

Il fischio d’inizio fissato per le 20:45 di domani, 22 febbraio, inaugurerà il tanto atteso recupero della 21esima giornata di Serie A, che vedrà il Torino impegnato nel match casalingo con la Lazio, crocevia importante per le ambizioni europee delle due squadre. Le due squadre sono separate in classifica da una sola lunghezza: i biancocelesti, reduci da una sconfitta in casa con il Bologna, sono ancorati a 37 punti, mentre la squadra di Ivan Juric, dopo il convincente successo contro il Lecce, è salita a quota 36.

Secondo i bookmaker di StarCasinò Bet i favoriti del match sono i granata, con il segno 1 quotato a 2.40, risultato che alimenterebbe le speranze europee del Torino e frenerebbe le ambizioni Champions dei biancocelesti. La X è indicata a 2.90, mentre il segno 2 della squadra di Sarri viene offerto a 3.20. La Lazio, in caso di sconfitta, rischierebbe di abbandonare definitivamente le speranze di risalire la classifica; i granata, invece, sognano di compiere un passo in avanti decisivo per avvicinarsi concretamente alla top four.

I bookies di StarCasinò Bet prevedono un match con poche marcature, con l’Under 2,5 favorito a 1.45, mentre l’Over 2,5 è fissato a 2.65, a riprova della scarsa prolificità sotto porta delle due squadre (che hanno collezionato 6 Under 2,5 nelle ultime 6 sfide di Serie A). Passando all’esito finale del match, l’1-1 è bancato a 4.75, quota intrigante considerando lo storico delle due squadre e la loro scarsa media realizzativa. Molto interessanti anche le quote che riguardano il pareggio per 0-0 e l’1-0 finale, che si attestano rispettivamente a 5.20 e 5.00. Due risultati plausibili, per due squadre così vicine in classifica e altamente motivate a portarsi a casa la vittoria.

PressGiochi